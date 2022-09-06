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全家結合3優勢 搶攻宅配商機

2022/9/6 12:21
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（中央社記者江明晏台北6日電）近年受疫情影響，電商、網購需求激增，全家便利商店以超商4000個據點、店到店物流、攜手foodpanda旗下快商務服務pandago為利基點，全面搶攻宅配商機。

根據統計，宅配遞送服務業2021年商機逼近新台幣30億元，全家瞄準宅配市場，今天宣布首創全新宅配服務「宅家取」。

全家說明，消費者至全家FamiPort選用「宅家取」服務並輸入收件地址，待包裹送達鄰近店舖，收件者收到簡訊通知後，於24小時內即可隨時透過簡訊連結啟動pandago配送服務，最快30分就可在家收到包裹。

全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，全家店到店與宅配服務，近年以1到2成速度成長，顯見包裹寄取需求持續上揚。進一步觀察，傳統宅配仍有不少服務上的缺口，如假日無配送、無管理員的收件者需配合不確定的宅配時間於家中坐等。

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他表示，全家此次運用超過4000間密集據點、24小時營業、店到店物流優勢，再結合pandago快商務24小時配送、營運範圍廣及最大即時物流車隊等特色，推出便利商店首創的「宅家取」服務，為消費者打造寄取便利、收件彈性、運費划算的新宅配模式。

此外，全家表示，「宅家取」服務第二階段將從Famiport擴大至全家官網與會員APP都可使用，未來更將串接全家開店平台「超級好賣」及其他外部電商平台，並開放貨到付款功能，全面搶攻宅配物流市場。（編輯：張良知）1110906

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