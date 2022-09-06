非自願離職勞工子女就學補助 14日起受理申辦

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（中央社記者張雄風台北6日電）勞動部今天表示，為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，辦理111學年度第1學期失業勞工子女就學補助，申請期間自9月14日至10月14日截止。

勞動部今天舉辦例行記者說明會，會中表示原本規定非自願離職失業勞工須經核付失業給付，才具備申請就學補助資格，經評估已核付就業保險法職業訓練生活津貼的失業勞工也屬於非自願離職勞工，因此自本學期開始納入就學補助的對象。

勞動部說明，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助新台幣4000元，私立高中職子女每名補助6000元；公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

此外，對於獨力負擔家計（如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

勞動部舉例，以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4000元外，每人另加給2成、4800元的補助，一人為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元。

勞動福祉退休司長謝倩蒨進一步說明，申請人需符合幾項資格。首先，申請人失業期間須達截止日前1個月以上（即今年9月14日以前失業），並經核付就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼者。

然而，如果非自願離職失業勞工於申請截止日前已就業，但在前一年內（去年10月14日至今年10月13日，經核付就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼，且這一年內就業期間未超過3個月者，仍可提出申請。

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另外，申請人及其配偶110年度綜合所得總額，須在新台幣148萬元以下、申請人至今年10月14日以前，未請領老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施。

謝倩蒨指出，統計去年共有3829件申請、審核2987件，補助金額7799萬元；未核過的原因，一來若是高中職，教育部已經有「高級中等學校免學費方案」，但申請人不清楚跑來重覆申請補助，另外就是申請人沒有申請失業給付。（編輯：陳政偉）1110906