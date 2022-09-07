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莫德納次世代疫苗到貨細節 指揮中心下午說明

2022/9/7 10:24
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（中央社記者陳婕翎台北7日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計將分2階段開放施打，9月底到貨的雙價疫苗數量及開打時程受關注，指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增3萬6393例本土個案，新增確診數較上週同期上升16.7%，隨著個案增加，9月5日口服抗病毒藥物領用量攀升，創6月27日來新高；另外，國內新增一名16歲少女染疫住院7天死亡。

指揮中心預估本週單日最高新增病例數確實可能突破4萬例，單日4萬例發生時間點應該在今天，更進一步預估這波BA.5疫情到年底可能會造成約200萬人感染，其中約95%到99%應該會是未曾感染者，呼籲民眾快點去打疫苗。

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據統計，預估符合接種次世代疫苗資格的兩個階段對象約有678萬人，分別為第一階約為283萬人、第二階約為395萬人。至於9月底到貨的雙價疫苗數量，由於昨天正逢美國假日，仍待與廠商進一步接洽，最快何時開打是今天記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至9月5日，本土輕症、無症狀個案累計539萬8789例、占99.55%，中症累計1萬3769例、占0.25%，重症累計1萬768例、占0.2%，其中死亡累計9261人。（編輯：卞金峰）1110907

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