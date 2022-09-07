環洋離岸風電環評案過初審 加強養殖業監測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）彰化近海環洋離岸風電環評案今天在環保署審查。環委要求加強營運期間沿海養殖業的監測，評估水深30公尺範圍內避免布設風機，減輕對白海豚影響，建議本案補正通過、送大會審查。

行政院環境保護署「環洋離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。開發單位表示，風場位於鹿港、福興、芳苑外海，面積約53平方公里，離岸最近處約距離8公里，單機裝置容量採9.5至15MW，風機數量不超過42座，總裝置容量不超過440MW。

由於本案離岸最近只有8公里，彰化縣農業局及彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英皆表示，施工期間可能會造成沿海海水濁度提高，對沿岸牡蠣養殖業造成衝擊。

台灣媽祖魚保育聯盟專員施仲平直言，「這個案子是選址錯誤」，中華白海豚的活動範圍是水下30公尺，但本案基樁最淺僅15公尺深，且風場部分範圍已在白海豚棲地內，嚴重影響白海豚。

環評委員建議，為了避免影響鯨豚，希望更改現在規劃中風機布設的位置，現在風機大多布設在離海岸較近、水深較淺的地方，希望往西、水較深的地方規劃，減輕鯨豚影響。開發單位也承諾願意評估。

也有環委提出開發單位可評估在淺水域打樁施工或許能設計間歇期，如不在夜間、假日施工，減輕噪音、讓生物可以休息。

環委另外建議經濟部統籌離岸風電業者進行完整的環境衝擊調查，離岸風電開發至今有不同案場疊加效果、累加情況，進行重點項目的統籌、完整性的評估；現在陸續有鄰近案場可能同時施工，對於漁業、生態等於無路可走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會議歷時近3小時，環委另外要求開發單位評估施工期間針對彰化芳苑地區養殖業執行即時監測，研提影響減輕及預警機制；為避開影響白海豚，評估在水深30公尺範圍內避免布設風機。

另外，在白海豚重要棲地範圍內鄰近海纜鋪設範圍，每季應進行至少14天的水下聲學調查；海纜舖設過程全程應執行鯨豚觀察。經開發單位確認後，本案建議補充修正後通過、送大會審查。（編輯：張芷瑄）1110907