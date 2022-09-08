東北風影響各地早晚涼 水氣少中南部留意午後雷陣雨

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（中央社台北8日電）中央氣象局表示，今天各地天氣會稍回穩，大多為多雲到晴，環境風場仍為東北風，迎風面基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，中午過後中南部地區仍須留意局部短暫雷陣雨，另外清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫上，低溫北部及東半部約24、25度，中南部約26、27度，白天高溫各地回升1到2度，普遍來到31至33度，感受上較為溫暖舒適，此外，在台東縣仍有局部36度以上高溫發生機率，請注意。

受東北風影響，新竹至彰化、恆春半島沿海地區及澎湖易有較強陣風，從事海邊活動及海上作業請注意安全。

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菲律賓海面有一熱帶性低氣壓，未來以偏西轉西北的方向前進，有發展為輕度颱風的趨勢，後續動向不確定性仍大，請留意氣象局最新預報資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外臭氧移入影響台灣，空氣品質為普通至橘色提醒等級。北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110908