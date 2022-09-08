東華大學、諾丁罕大學締結姊妹校 推動學術交流

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）國立東華大學與英國諾丁罕大學簽合作備忘錄，締結姊妹校，明年將有超過10名交換生到東華大學就讀；此外，為推動全英語授課，東華大學也與英國多校洽談短期課程合作計畫。

東華大學今天發布新聞稿表示，行政副校長馬遠榮率團到歐洲拜訪蘇格蘭與英格蘭多間名校，昨天與諾丁罕大學（University of Nottingham）副校長莫卡亞（Robert Mokaya）簽合作備忘錄，締結姊妹校。

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東華大學說，兩校以台歐連結獎學金計畫為合作起點，諾丁罕大學預計明年起薦送超過10名交換生到東華大學華語文中心學華語，並選修校內各領域課程。

東華大學表示，為推動全英語授課計畫，這次訪問也與英國赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）、愛丁堡大學（The University of Edinburgh）、雪菲爾大學（The University of Sheffield）、諾丁罕大學、列斯特大學（University of Leicester）和牛津大學（University of Oxford）等洽談暑期英語先修及短期課程合作，希望提升東華學生英語能力及國際視野。（編輯：李明宗）1110908