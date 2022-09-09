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全台最長壽校犬 21歲小黑守護樹林高中師生

2022/9/9 15:18（9/9 16:41 更新）
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新北市樹林高中校犬「小黑」已21歲，相當於人類100歲，是全台最長壽校犬。（樹林高中提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月9日
新北市樹林高中校犬「小黑」已21歲，相當於人類100歲，是全台最長壽校犬。（樹林高中提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月9日
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（中央社記者高華謙新北9日電）新北市樹林高中校犬「小黑」已21歲，相當於人類100歲，是全台最長壽校犬。校長曹永央說，小黑已守護校園近20年，有學生下課會趴在地上與小黑膩在一起、講心事等。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，樹林高中校犬小黑已21歲，是全台最長壽校犬。

樹林高中校長曹永央告訴中央社記者，小黑原本是流浪狗，2003年來到學校後就自然地住了下來，牠與學生非常親近，互動很溫柔，學生經過都會摸摸牠、與牠講話，還有人下課會趴在地上與小黑膩在一起、講心事等。

曹永央表示，小黑過去會在清晨5時陪警衛開校門，接著一起進校園開啟每棟建築的鐵捲門，有時放學也會到校門看學生離校，似乎自知有維護校園安全使命，相當有靈性。

曹永央表示，小黑精神狀況很好，健康狀況無大礙，但因被許多人餵食後變得有點胖，下肢承受力與肌耐力不足，獸醫認為要再減5、6公斤；經提醒不要再亂餵後，今年體重有稍降下來。

曹永央說，雖然小黑現在走路較慢，已不再擔負與警衛一起開門的工作，還有另1隻校犬ASUS時而會欺負牠、占地盤等，但小黑已有應處之道，白天會進1樓總務處吹冷氣，同仁下班時牠也知道要出來，很有默契。

新北市府動保處昨天也與長照動物醫院獸醫師一同到樹林高中為小黑進行健康檢查，並為牠進行針灸復健以減輕關節疼痛，希望小黑能繼續守護校園、陪伴師生。

新北市府動保處表示，目前已有50所學校、共計95隻校園犬貓，並持續推廣寵物長照政策，讓新北市老年犬貓都能享有像人類一樣完善的長照服務。（編輯：方沛清）1110909

（圖取自facebook.com/tpc58801）
（圖取自facebook.com/tpc58801）
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