一路唸公校到高雄科技大學 台灣工程師3個月勇闖矽谷科技3巨頭

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台灣工程師倪文俊今年初在3個月時間，陸續被美國科技3巨頭科技公司蘋果，以及Meta和搜尋引擎龍頭谷歌網羅，在北美台灣工程師協會傳為佳話。中央社記者周世惠舊金山攝 111年9月10日

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（中央社記者周世惠舊金山9日專電）倪文俊2013年從台灣到矽谷擔任工程師，今年初他在3個月內先後獲蘋果、Meta和谷歌延攬，被同行譽為「創下金氏世界紀錄」。

現年41歲的倪文俊（Gary Ni）今天接受中央社記者訪問表示，他從小到大在台灣唸公立學校，用了很多國家資源，常思考如何在海外回饋台灣。

倪文俊於2020年擔任北美台灣工程師協會會長，他認同該協會的使命感「利用矽谷力量幫助台灣」，例如促進台灣與美國科技界交流，把Made in Taiwan的科技產品引薦到美國及共享人脈，他更希望多認識與幫忙其他同業，在活動中拉拔與傳承台灣工程師們在美國組織、募款與溝通的能力。

他說，「我剛到矽谷的時候走了一些辛苦路，期望一代傳一代去幫助更多台灣人，避免所謂『竹子天花板』。」

「竹子天花板」（bamboo ceiling）是指亞裔和亞裔美國人因為缺乏「領導力」與「溝通技巧」而成為擔當高階主管的障礙。美國財經商業雜誌富比世（Forbes）去年9月根據上升基金會（Ascend Foundation ）調查報導，在矽谷，每285名亞裔女性和每201名亞裔男性才有一位是高階主管。

倪文俊告訴記者，退伍後進到美商晶片大廠英特爾（Intel）台灣分公司工作，經常出差、與外國客戶互動。當英特爾在矽谷的職缺找上他時，他只花6個小時就決定帶著妻子和當時年幼的一雙孩子闖蕩美國，但到了之後，他才真正感受兩地工作文化的差異。

換個地方工作、換個腦袋。倪文俊幾乎花了3年多摸索、咀嚼在矽谷職場打拼的「眉角」，像是「你得帶著答案去提問，那表示你已經做過研究，而不是凡事問老闆、聽候指令」；另外，「會議上一定要表達你的想法，久了不說，再也沒人要問你的想法」；還有「我會試著去做某件事」這句話說了等於沒說，他強調，「自覺做得到就要勇敢去承諾、爭取『我來做』」。

專攻無線通訊的台灣工程師倪文俊過去多年在海外工程師僑團，與其他同業善用矽谷力量幫助台灣科技圈與年輕的新進工程師。中央社記者周世惠舊金山攝 111年9月10日

倪文俊專攻無線通訊，從3G做到5G。去年底他動心起念轉職、向多家科技公司投遞履歷。因為每家企業的人才招募進度有快有慢，過程猶如戲劇般精彩；今年一月他被蘋果公司錄用，工作2個月後，接獲社群媒體臉書母公司Meta聘書，才效力兩星期，又收到谷歌的工作機會有譜。

臉書 （Facebook）、亞馬遜（Amazon）、 蘋果（Apple）、網飛（Netflix）和谷歌（Google）名列「科技5巨頭」，英文縮寫為FAANG。倪文俊3個月期間勇闖科技5巨頭中的3家企業的紀錄，非常罕見，因此在北美台灣工程師協會傳為佳話。

倪文俊談及他的父親在台灣40年如一日、做同一份工作到退休，但在矽谷文化「換工作很正常」，沒有所謂好壞。他把「換工作當成對自我職涯的考核」，了解自己在上一份工作的價值、自我檢驗還缺少什麼，從而補足與再進修。

對於能夠到大型科技公司歷練，他歸功於在職涯中累積的人脈，「面試的時候才發現彼此認識」、「啊，怎麼是你？」他說，過程變得順利的基礎還包括日積月累「被信賴的工作品質」。

他透露「到Google的薪資反而降低」，不過工作愈換愈接近他在職涯立下的目標，期望有朝一日做出「全世界都還沒有開創過的新東西供人使用」。

以搜尋引擎起家的谷歌原本和他的所學所長無關，但當谷歌逐步擴大版圖到無線通訊、成立手機部門後，倪文俊燃起挑戰的希望。環視谷歌辦公室身邊各大美國名校出身的同事，他圓圓的笑臉自信地肯定「台灣工程師有硬底子、技術能力強」。

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來自桃園的倪文俊成長過程一路唸台灣的公立學校，「比起美國的學費省很大」。他是高雄科技大學電腦通訊工程系第5屆畢業生，他自認非常幸運，當時的恩師吳介騫剛從海外歸國任教，花很多時間在學生身上，教授在有限的經費中找到一些很昂貴的機器設備讓學生嘗試，並且用很簡單的道理默默改變他的思維。

他對記者分享，他在台灣的大學教育裡最可貴的是「學到了學習的方法」，這有助於他在日後的工作與時俱進、不怕吃苦不斷學習新知。他鼓勵現代的台灣學生把握更好的機會，在校園內認識國際學生、到國際研討會結交人脈，透過職場社群平台建立公開的履歷，「保持開放的心胸學習，在世界舞台扮演重要角色」。（編輯：黃自強）1110910