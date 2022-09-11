9/11本土3萬1854例 新增29死、中重症71人

（中央社記者吳欣紜台北11日電）中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增3萬1854例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中新增中重症71例（中症49例、重症22例）及29名死亡病例；境外移入新增274例。（編輯：管中維）

以下為疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增32,128例COVID-19確定病例，分別為31,854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。



指揮中心表示，今日新增之31,854例本土病例，為14,618例男性、17,225例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（6,375例），台中市（4,220例），台北市（3,959例），桃園市（3,404例），高雄市（2,588例），台南市（1,796例），彰化縣（1,524例），新竹縣（953例），新竹市（824例），苗栗縣（803例），屏東縣（799例），雲林縣（749例），宜蘭縣（738例），基隆市（686例），南投縣（562例），花蓮縣（542例），嘉義縣（455例），嘉義市（303例），台東縣（279例），金門縣（168例），澎湖縣（118例），連江縣（9例）。



指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為14例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20 例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年7月11日至9月8日，死亡日期介於8月25日至9月8日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增274例境外移入個案中，為131例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（8例）、柬埔寨（5例）、澳大利亞（3例）、西班牙、馬來西亞及印度（各2例）、土耳其、荷蘭、新加坡、香港及菲律賓（各1例）移入，另247例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月10日。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,752,201例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,067,214例排除），其中5,682,133例確診，分別為30,662例境外移入，5,651,417例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,284例COVID-19死亡病例，其中10,268例本土，個案居住縣市分布為新北市2,177例、臺北市1,146例、臺中市1,035例、高雄市966例、臺南市789例、桃園市779例、彰化縣603例、屏東縣415例、雲林縣323例、南投縣302例、苗栗縣256例、嘉義縣243例、基隆市224例、宜蘭縣210例、花蓮縣172例、嘉義市165例、新竹縣163例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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