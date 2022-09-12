早安世界》颱風梅花緩慢北上 今明兩天降雨集中北部東北部
颱風梅花緩慢北上 今明兩天降雨集中北部東北部
中央氣象局表示，中颱梅花未來仍然以較慢的速度北上，預測12、13日是颱風最接近台灣的時候，北部、東北部是主要降雨區域。隨著梅花外圍環流帶來一波波水氣，統計至11日下午5時，累積雨量以新北市烏來281毫米最多，龐大雨勢造成溪流水位持續上漲，新北市政府開設災害應變中心並籲請民眾注意瞬間大雨，新北市山區慎防溪水暴漲、坍方落石，低窪地區慎防淹水。鑑於雨勢可能較大，桃園市政府在11日深夜宣布復興區3個里照常上班，但學校停課。（看完整報導）
烏軍東北部大反攻 收復逾3千平方公里失土
烏克蘭11日宣布，烏軍在東北部反攻，近日已經收復超過3000平方公里失土，包括重要戰略樞紐城鎮伊久姆，讓俄國經歷繼春天倉皇自基輔撤軍後最大敗仗。總統澤倫斯基表示，隨著即將入冬與氣溫驟降，未來90天的作戰將是關鍵。紐約時報認為，烏克蘭收復伊久姆可能是俄烏戰爭的重要轉捩點。同時，基於安全考量，烏克蘭札波羅熱核電廠最後1座運作中的反應爐不再運轉。這座歐洲最大核電廠已經全面中止運轉，暫時不再供電。（看完整報導）
英女王靈車駛離蘇格蘭城堡 民眾夾道送別
載有英國女王伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍11日從她在蘇格蘭的寓邸巴爾莫勒爾堡出發前往愛丁堡，途中有許多民眾夾道相送。14日起，女王遺體將安放在倫敦國會大廈西敏宮，供大眾瞻仰4天。19日，靈柩將由王室衛隊護送移往附近的西敏寺，展開隆重的國葬儀式，美國總統拜登夫婦確定將會參加。在倫敦郊外的溫莎，英國威廉王子夫婦與哈利王子夫婦11日一同現身，瀏覽民眾在溫莎城堡外向女王獻上的花朵與卡片，這是自2020年以來，這兩對夫婦再度於公共場合同框。（看完整報導）
專訪／三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
半導體產業在這短短3年從順風變為逆風，全球晶圓龍頭台積電更成為舉世焦點，面對強敵三星、英特爾來勢洶洶，台積電研發6騎士之一、前研發副總經理林本堅分析，三星資本雄厚，是強力的競爭對手，但三星同時也與客戶競爭，成為致命的弱點。另一方面，英特爾的企業文化沒有三星那麼苦幹；加上英特爾後來換了不是技術出身的人當家，優秀人才紛紛求去，成為落後台積電重要原因。林本堅直言，「從歷史來看，台積電每次迎戰都成功」，相信未來也會持續領先。（看完整報導）
資金外流、經濟成長難權衡 央行總裁利率決策考驗一次看
美歐央行陸續做出利率決策，歐洲央行8日宣布升息3碼，並預告會「持續宣布升息」，美國聯準會主席鮑爾也直言，需要採取有力行動直到通膨降溫，強化市場對於美國9月再升息3碼的預期。台灣央行將在22日召開第3季理監事聯席會議做出利率決策，學者分析，央行將在國際資金面與國內經濟面做出權衡，預期9月還是緩步升息半碼。（看完整報導）
高雄本土登革熱再增4例 研判為同一波社區群聚
高雄市前鎮區出現本土登革熱疫情，高雄市政府表示，已擴大疫調採檢806人，11日新增4例確診，與已知3例社區群聚個案居住地比鄰，研判為同一波社區群聚感染。衛生局分析，國際登革熱疫情嚴峻，鄰近國家如越南、菲律賓疫情均處高峰或持續上升。衛生局呼籲民眾提高警覺，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。（看完整報導）
中國清零官民衝突 胡錫進指全域靜態管理出問題
中國自爆發COVID-19以來嚴格執行封控措施，堅持清零抗疫，數千萬至上億民眾關在家數週甚至數月，屢爆官民衝突。近期新疆伊犁因新一波疫情已封控超過1個月，民眾發出的求救訊息顯示，當地物資供應不足、病人求助無門，甚至有老人因飢餓絕望上吊自殺。這樣的情形讓官媒環球時報前總編輯胡錫進都發文指「全域靜態管理」出問題，除了呼籲封控須速戰速決，還要求當局公布管理標準。（看完整報導）
巴布亞紐幾內亞7.6地震5死多人重傷 印尼地牛也翻身2百人高處避難
規模7.6強震11日襲擊巴布亞紐幾內亞，毀損建築物並引發山崩，造成至少5死、多人重傷。馬當市附近一處渡假村的工作人員形容晃動非常劇烈，「所有東西都像在海上漂一樣」。鄰國印尼西部的孟塔維群島也發生規模6.1地震，造成部分房屋受損，約200人撤往高處避難。（看完整報導）
大谷翔平飆163.2公里火球 創大聯盟生涯最速球紀錄
MLB天使日籍好手大谷翔平11日先發登板，在第3局投出一顆時速163.2公里的直球三振打者，再創個人在大聯盟最快球速紀錄，並奪得本季第12勝，繼續推升大聯盟單季個人最多勝投數。大谷此前在大聯盟投出的個人最高球速，是今年7月對戰亞特蘭大勇士隊時投出的162.8公里。（看完整報導）
U18台灣女籃下半場進攻當機不敵日本 名列第4
台灣U18女籃代表隊11日打了半場好球，下半場進攻當機只拿10分，日本則豪取39分，台灣終場以45比77不敵日本，在今年U18亞洲青年女子籃球錦標賽名列第4。台灣上一次在U18亞青女籃拿下銅牌，是2010年在泰國舉辦的U18亞青女籃賽，今年台灣只差一步就能寫下近12年來最佳參賽成績。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。