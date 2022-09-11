高雄本土登革熱疫情再增4例 研判為同一波社區群聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、吳欣紜高雄11日電）高雄市前鎮區出現本土登革熱疫情，高雄市政府表示，已擴大疫調採檢806人，今天新增4例確診，與已知3例社區群聚個案居住地比鄰，研判為同一波社區群聚感染。

衛福部疾管署6日公布，國內新增1例本土 登革熱 登革熱小百科 傳播方式： 登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時

登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時 潛伏期： 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力

典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力 發病症狀： 典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀 若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上 目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒 登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重

預防方法： 在家中時》 家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運 在戶外時》 宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑

資料來源：疾管署、科技部 看更多 關閉 病例，為居住高雄市前鎮區60歲男性，2度就醫才確診。高市府昨天再公布，經擴大採檢新增2人確診，研判應與指標個案為同一波群聚感染。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥告訴中央社記者，今天新增4例確診，其中有1人並沒有出現登革熱的典型症狀，包含發燒、頭痛、肌肉酸痛、倦怠及全身無力等，另外3名個案則是在6、7、8日分別發病，後續採檢確診。

莊人祥表示，4名個案近期都沒有國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，顯示這地點為熱區，且病毒與日前公布個案都屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染，因此需要加速防範。

高雄市政府衛生局今天新聞稿也指出，防疫團隊針對前鎮區崗山仔地區瑞豐里等警戒範圍13里，展開擴大疫調採檢、孳生源清除、緊急噴藥三合一登革熱防治工作，截至今天上午為止總計擴大採檢806人。

高市府表示，今天新增案例，為已知3例社區群聚個案居住地比鄰，均為社區擴大疫調對象，分別為2名9歲男童、42歲女性，3人分別在6至9日出現症狀、已緩解，及無症狀77歲男性，經檢驗確認均為登革熱第一型病毒，經流行病學綜合研判，為同一波社區群聚感染。

衛生局指出，分析當地病媒蚊密度為布氏指數1到2級，區級指揮中心集結市府團隊定於明天針對前鎮區警戒範圍13里發動「社區大掃蕩」環境整頓工作，結合當地社區動員全面針對各里列管高風險場域執行登革熱防治工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市長陳其邁也強調，目前時序正處於登革熱疫情好發期，鼓勵市民自覺不適有登革熱症狀時能主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，高雄市政府每案皆發給獎勵金新台幣2500元。

衛生局分析，國際登革熱疫情嚴峻，鄰近國家如越南、菲律賓、泰國等疫情均處高峰或持續上升，登革熱有約5到7天潛伏期，之後於登革熱病毒血症期間，經由環境中孳生的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬，將可散播登革熱病毒。呼籲民眾提高警覺若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀、應儘速就醫。 （編輯：黃世雅）1110911