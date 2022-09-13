屏鵝公路種樹計畫 112年完工

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（中央社記者余曉涵台北13日電）公路總局今天表示，屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫，從今年7月啟動，8月底完成第一階段，預估相關作業明年春節前完工。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，轄管台1線高屏大橋屏東端至台26線鵝鑾鼻間省道計112公里，早先由屏東縣政府爭取經費於屏鵝公路沿線完成景觀路容美化，造就了南台灣觀光綠廊美景。

公路總局指出，經過30年的整體社會經濟發展與沿線民眾居住需求影響，兩側電桿及電信桿線林立，除增加風災期間電桿倒塌風險外，對於沿線路容風貌亦大有影響，雖經公路機關竭力養護，仍受限於環境因素造成整體樹型不佳，樹木難以茁壯開展。

公路總局說，為提升屏鵝公路沿線電力電信抗災韌性，以及恢復往日景觀風華，還給行道樹自然的成長空間，公路總局偕同台灣電力公司、農委會林業試驗所及相關配合機關，共同跨域合作，啟動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，內容包括桿線下地及植栽優化2大部分。

公路總局指出，主要辦理高屏大橋至鵝鑾鼻間桿線下地，該路段電力桿線尚有約60%未下地，在辦理電纜線下地的同時，也將相關電信、固網、有線電視、路口號誌等管線一併地下化。

道路中央及兩側的植栽改善部分則由公路總局會同林業試驗所辦理全路段現勘，由林業試驗所提供各路段喬、灌木植栽建議與諮詢，路段內植栽有缺株或生長不佳情形，由公路總局辦理全線路段喬、灌木的補植及局部換植，並配合沿線環境以種植台灣原生樹種為主，提升公路景觀。

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公路總局說，計畫今年7月1日啟動，8月28日完成了第一階段800公尺桿線下地及拆除23支電桿，隨著計畫內電纜地下化完成比例逐漸提高，可大大降低沿線電（信）線桿被強風吹斷的機會。

同時間一併辦理景觀優化作業，也達到減災美觀目的，公路總局說，相關作業預定明年春節前完工，完成後，屏鵝公路將成為全台電纜地下化暨景觀示範道路，除了整體桿線下地，還給用路人完整的天際線外，並恢復行道樹生長空間，營造簡單、親切、自然、好維護及具特色的國境南景觀新風貌。（編輯：張芷瑄）1110913