勤益科大發表USR成果 助農民解決問題困境

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勤益科技大學響應教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以校內各專業領域，精進農業技術與場域活化推廣協助，13日舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日

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（中央社記者蘇木春台中13日電）勤益科技大學今天舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動，展示開發農業自動化、智慧管理設備，協助農民解決問題與困境，未來期盼致力落實永續發展議題，善盡大學社會責任。

勤益科大響應教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以校內各專業領域，回應地方需求及社會趨勢，協助台中市太平區、新社區及南投縣信義鄉等地區，精進農業技術與場域活化推廣協助。

校方今天舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動，教育部技職司司長楊玉惠、勤益科大校長陳文淵與農會代表等人皆出席。

陳文淵會中致詞時表示，大學社會責任精神是以人為本、挖掘在地需求，要主動走出校門跟社會共好，USR推動辦公室成立後，未來將更加強產官學三方合作關係，期盼致力落實永續發展議題，善盡大學社會責任。

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針對台中新社地區香菇產業，勤益科大團隊開發「太空包振動機（增加產量）」、「自動化剪柄設備（菇類自動剪柄以降低勞動力）」、「太空包分離機（塑膠袋與內裝自動分離）」，協助產量增值、降低人力需求及生產後廢棄物處理，以排除菇農面臨的困境。

另外，團隊協助南投縣信義鄉原住民規劃智慧溫室番茄及彩椒產銷提升計畫，現已協助建置3間智慧溫室，農民透過手機就可以掌握溫室光線、溫度、土壤含水量等動態，產收期從4個月延長至8個月，彩椒質量也提升，協助原鄉經濟。（編輯：謝雅竹）1110913

勤益科技大學13日舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動，會中展示針對台中新社地區香菇產業所開發「太空包振動機（增加產量）」、「自動化剪柄設備（菇類自動剪柄以降低勞動力）」、「太空包分離機（塑膠袋與內裝自動分離）」等，協助產量增值、降低人力需求及生產後廢棄物處理，助菇農解決困境。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日