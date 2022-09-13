更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

勤益科大發表USR成果 助農民解決問題困境

2022/9/13 16:44（9/13 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勤益科技大學響應教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以校內各專業領域，精進農業技術與場域活化推廣協助，13日舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日
勤益科技大學響應教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以校內各專業領域，精進農業技術與場域活化推廣協助，13日舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中13日電）勤益科技大學今天舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動，展示開發農業自動化、智慧管理設備，協助農民解決問題與困境，未來期盼致力落實永續發展議題，善盡大學社會責任。

勤益科大響應教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以校內各專業領域，回應地方需求及社會趨勢，協助台中市太平區、新社區及南投縣信義鄉等地區，精進農業技術與場域活化推廣協助。

校方今天舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動，教育部技職司司長楊玉惠、勤益科大校長陳文淵與農會代表等人皆出席。

陳文淵會中致詞時表示，大學社會責任精神是以人為本、挖掘在地需求，要主動走出校門跟社會共好，USR推動辦公室成立後，未來將更加強產官學三方合作關係，期盼致力落實永續發展議題，善盡大學社會責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對台中新社地區香菇產業，勤益科大團隊開發「太空包振動機（增加產量）」、「自動化剪柄設備（菇類自動剪柄以降低勞動力）」、「太空包分離機（塑膠袋與內裝自動分離）」，協助產量增值、降低人力需求及生產後廢棄物處理，以排除菇農面臨的困境。

另外，團隊協助南投縣信義鄉原住民規劃智慧溫室番茄及彩椒產銷提升計畫，現已協助建置3間智慧溫室，農民透過手機就可以掌握溫室光線、溫度、土壤含水量等動態，產收期從4個月延長至8個月，彩椒質量也提升，協助原鄉經濟。（編輯：謝雅竹）1110913

勤益科技大學13日舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動，會中展示針對台中新社地區香菇產業所開發「太空包振動機（增加產量）」、「自動化剪柄設備（菇類自動剪柄以降低勞動力）」、「太空包分離機（塑膠袋與內裝自動分離）」等，協助產量增值、降低人力需求及生產後廢棄物處理，助菇農解決困境。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日
勤益科技大學13日舉辦「USR推動辦公室成立暨成果發布」活動，會中展示針對台中新社地區香菇產業所開發「太空包振動機（增加產量）」、「自動化剪柄設備（菇類自動剪柄以降低勞動力）」、「太空包分離機（塑膠袋與內裝自動分離）」等，協助產量增值、降低人力需求及生產後廢棄物處理，助菇農解決困境。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日
勤益科技大學響應教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以校內各專業領域，回應地方需求及社會趨勢，包含協助南投縣信義鄉原住民規劃智慧溫室番茄及彩椒產銷提升計畫等。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日
勤益科技大學響應教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以校內各專業領域，回應地方需求及社會趨勢，包含協助南投縣信義鄉原住民規劃智慧溫室番茄及彩椒產銷提升計畫等。中央社記者蘇木春攝 111年9月13日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族