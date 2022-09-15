抗雄性激素藥增列禁忌症 現有或曾有腦膜瘤禁用

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）食藥署今天公布，用於治療痤瘡、多毛症、避孕及嚴重性慾過強的抗雄性激素藥，若患者現有或曾有腦膜瘤病史應禁用；用藥病人若有隨時間惡化頭痛等不適症狀應儘速回診。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告含cyproterone成分藥品的臨床效益及風險再評估結果。食藥署藥品組科長洪國登上午接受媒體聯訪時表示，監視歐盟、英國等國際藥物安全訊息，發現含此成分藥品可能具有引起罕見腫瘤性腦膜瘤風險，隨劑量累積加重風險。

洪國登說，雖然在台灣並沒有出現類似情況，但考量國外資料警示，為確保民眾用藥安全，食藥署蒐集國內外資料，重新評估此成分藥品的臨床效益及風險後，決定修訂含cyproterone成分高劑量（50mg）藥品適應症，及於此成分藥品中文仿單禁忌症增列「現罹患腦膜瘤或有腦膜瘤病史之病人」。

洪國登表示，國內有6張這類含cyproterone成分的藥物許可證，分成低劑量及高劑量使用，低劑量用於治療痤瘡、多毛症、避孕，高劑量藥物用在女性出現嚴重男性化症狀或男性嚴重性慾過強及前列腺腫瘤，健保年用量合計約200萬顆，用量不算多，患者有其他治療選項，不怕沒有第一線用藥。

食藥署也要求藥廠於「警語及注意事項」及「藥理特性」等段落加刊「腦膜瘤」相關安全性資訊，今天公告再評估結果，要求含cyproterone成分藥品許可證持有商應於112年5月31日前完成中文仿單變更，逾期未完成者，將廢止其許可證。

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食藥署提醒，醫師開立含cyproterone成分藥品予病人時，應審慎評估其用藥的風險及效益，同時於用藥期間注意病人是否出現腦膜瘤的臨床症狀及癥兆，並提醒病人若出現視力變化、聽力喪失或耳鳴、嗅覺喪失、隨時間惡化頭痛、記憶力喪失、癲癇發作或四肢無力等不適症狀應儘速回診。

食藥署表示，此類藥品屬於醫師處方，應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現任何身體不適，請立即回診尋求醫師協助，對用藥有任何疑問請諮詢醫療人員。（編輯：管中維）1110915