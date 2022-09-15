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經顱磁刺激術活化腦神經迴路 難治型憂鬱症新選擇

2022/9/15 14:53（9/15 15:21 更新）
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小港醫院精神科醫師廖揮原（圖）指出，「經顱磁刺激術」（TMS）利用電磁感應，在頭皮外圍改變磁場，讓大腦前額葉皮質內神經細胞產生微電流，進而活化與情緒相關的神經迴路，改善憂鬱相關症狀。（小港醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月15日
小港醫院精神科醫師廖揮原（圖）指出，「經顱磁刺激術」（TMS）利用電磁感應，在頭皮外圍改變磁場，讓大腦前額葉皮質內神經細胞產生微電流，進而活化與情緒相關的神經迴路，改善憂鬱相關症狀。（小港醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月15日
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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄40多歲陳姓女子長期為憂鬱與焦慮症所苦，試過不同藥物治療，仍有強烈無望感及死亡意念，最後決定接受「經顱磁刺激術」治療，經過20次療程後，憂鬱情況改善。

高雄40多歲陳姓女子長期覺得「你們不懂我的痛苦」，飽受憂鬱與焦慮症所之苦，儘管換過不同抗憂鬱劑治療，仍有強烈無望感及死亡意念，有好長一段時間都對生活感到興趣缺缺，足不出戶。

經與小港醫院精神科醫師廖揮原討論，陳女決定接受「經顱磁刺激術」（TMS）治療，經過20次療程後，感激表示憂鬱和焦慮情緒獲得大幅改善，「非常珍惜現在的生活」。

廖揮原今天透過新聞稿指出，憂鬱症治療包括藥物、心理治療、生活與行為治療，但約有3成患者在反覆藥物調整治療下仍無法獲得緩解，在醫學上被歸類為「難治型憂鬱症」個案；此外也有不少憂鬱症個案對於傳統抗憂鬱藥物的副作用難以忍受。

廖揮原說明，過去這兩類患者可能需要接受較為侵入性的「電痙攣治療」，不僅需要麻醉，而且治療後還會有短暫認知功能減退的情況；「經顱磁刺激術」則利用電磁感應原理，在頭皮外圍改變磁場，引發大腦前額葉皮質內神經細胞產生微電流，進而活化與情緒相關的神經迴路，快速改善憂鬱相關症狀，提供患者不同選擇。

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廖揮原指出，優點包含療程簡單，並可加速治療效果；治療為非侵入性，能大幅降低治療不適感；過程中完全處於清醒狀態，治療後即可正常日常活動，不需休息恢復期；對於抗憂鬱藥物反應不佳或無法忍受藥物副作用的個案，提供更先進的腦科學治療模式。

廖揮原提醒，「憂鬱症是可逆性的情緒疾病」，建議患者尋求專業醫師協助，視個別情況調整治療方式，能達到症狀緩解並改善生活品質，協助和憂鬱症長期抗戰的患者重新找回不被情緒綁架的人生。（編輯：陳仁華）1110915

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