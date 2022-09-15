台灣成瑞士國旅局聚焦中心 首推秋季旅遊吸客

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）瑞士國家旅遊局今天在台灣召開記者會，也是首次針對台灣旅客推廣瑞士秋季旅遊，瑞士國旅局新任大中華區主任常典娜說，瑞士國旅局對大中華市場充滿信心，台灣更是聚焦的中心。

常典娜透過視訊介紹瑞土旅行產業復甦情況，她說，今年4月1日起瑞士取消全部防疫措施，5月2日起取消旅行限制，今年上半年到瑞士的國外觀光客與疫情前2019年同期相比，恢復近90%。

常典娜提到，瑞士國旅局對大中華市場始終充滿信心，台灣更是瑞士國旅局聚焦的中心，2010年至2019年，台灣旅客在瑞士停留的過夜旅次成長高達376.5%，比香港成長161.8%，中國成長246.7%高出許多；而台灣旅客使用可搭各種公共交通的瑞士通行證，在2018年及2019年間，成長了23%。

常典娜也特別注意到台灣旅客在瑞士花費的瑞士法郎，從2010年94億元增加到205億元，台灣個別旅客的消費金額是中國旅客的20倍。

常典娜表示，2023年開始，瑞士國家旅遊局會將重點放在台灣旅遊新趨勢，回應分眾市場需求及推廣永續旅遊。

根據瑞士國旅局分析，台灣旅客以往多半在春季及夏季到瑞士旅遊，但瑞士的秋季也很精彩，也首次在台灣推廣，例如可在阿爾卑斯山登望遠、徒步騎行，感受壯麗秋景；還可搭乘各種全景觀火車，欣賞沿途秋色。（編輯：陳政偉）1110915