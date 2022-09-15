早安世界》股匯雙殺台幣貶破31元 不利控制通膨但出口商開心
股匯雙殺台幣貶破31元創3年新低 不利控制通膨但出口商開心
美國8月通膨率高於預期，市場憂慮聯準會立場更趨鷹派，金融市場慘遭血洗，台灣14日上演股匯雙殺戲碼，台股終場收在14658.31點，下挫236.10點，新台幣匯率則摜破31元兌1美元大關，收盤重貶1.98角，收在31.088元，創3年新低紀錄。新台幣第3季以來對美元貶值逾1.3元，電子業以外銷為導向，且銷售多以美元計價，不僅有助營收表現，也可望有匯兌收益挹注。不過，中華經濟研究院副院長王健全提醒，台幣貶值有利出口競爭力，但會使原物料等進口成本上升，不利控制通膨。展望新台幣走勢，匯銀人士直言，31元價位將成為新常態。（看完整報導）
通膨吃掉薪水漲幅 前7月實質經常性薪資6年來首見負成長
行政院主計總處公布7月受僱員工薪資統計顯示，儘管今年1至7月全體受僱員工平均經常性薪資達新台幣4萬4286元，年增3.1%，創下22年來最大增幅，不過通膨持續抵銷薪資成長，導致前7個月實質經常性薪資累計年減0.07%，是6年來首見負成長。但主計總處也指出，實質經常性薪資單月減幅在近幾個月已逐步收斂，且隨著國內疫情趨緩，部分產業營運恢復，先前受疫情影響較重的住宿餐飲業就業人數止跌回升，批發零售業持續走揚，各產業表現呈現正向發展。（看完整報導）
美參院外委會通過台灣政策法案 將強化美台關係
美國參議院外委會14日通過備受矚目的「台灣政策法案」，它被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的立法，要在外交、軍事等多個領域提升美台關係。法案接下來將送交參院全院審議。做為美台關係基石的「台灣關係法」上路已40多年，隨著中國侵略野心日益增強，美國政壇吹起反中風潮，調整對台政策的呼聲也逐漸升高。白宮國安會發言人柯比表示，正與國會討論台灣政策法案，他強調行政部門持續加深與台灣往來以及對台灣的支持。（看完整報導）
美10月將與台灣討論晶片法案細節 盼吸引台廠投資
美國在台協會（AIT）透露美國將於10月與台灣討論美國最近通過的「晶片法」之後，經濟部證實，台美雙方正研議是否在「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）之下進行半導體等議題的對話，美方將向台灣說明「晶片法案」細節，盼能吸引更多投資，同時也可能會觸及半導體供應鏈韌性、近期台美雙向重大投資或採購等內容。（看完整報導）
烏軍收復8千平方公里失土 澤倫斯基親臨前線升旗
烏克蘭總統澤倫斯基14日造訪東部的伊久姆市，參加升旗儀式並探望前線官兵。伊久姆是烏軍最近以閃電攻勢從俄軍手中收復的最大城市之一。烏軍9月初在東北部哈爾科夫州勢如破竹，也沿著黑海沿岸赫松州附近的南方前線奪回土地，烏東盧甘斯克分離主義人士坦言，烏軍已進逼分離勢力占領區的邊界。烏克蘭9月迄今已奪回約8000平方公里的失土，澤倫斯基強調，政府的目標是收復所有失土。白宮則表示，美國未來幾天擬再加碼提供烏克蘭軍援，以應對這場持久戰。（看完整報導）
德國研擬新貿易政策 降低對中國依賴
過去6年來，中國一直是德國最大貿易夥伴，2021年的雙邊貿易量超過2450億歐元（約新台幣7兆8081億元）。不過，德國經濟部長哈柏克13日表示，德國不能讓北京的保護主義扭曲競爭，也不會因可能丟掉生意，就不對侵犯人權的事件發出批評。哈柏克說，德國政府正擬定新的對中貿易政策，以降低對中國原料、電池與半導體的依賴，承諾在與北京進行貿易往來時將「不再天真」。（看完整報導）
美國控俄羅斯8年動用3億美元 操控多國大選
一份解密的美國情報評估顯示，自2014年以來，俄羅斯暗中向20多個國家的政黨與候選人提供至少3億美元（約新台幣90億元），目的在於增加俄國當局對這些國家的政治影響力。一名熟知內情的政府消息人士說，俄羅斯曾向阿爾巴尼亞、波士尼亞、蒙特內哥羅與印度洋島國馬達加斯加的政黨或候選人提供資金。拜登政府高階官員表示，美國預期俄羅斯未來數個月還會更頻繁地提供秘密政治資金，以破壞國際因烏克蘭戰爭對俄國祭出的制裁，並維持莫斯科在海外的影響力。（看完整報導）
出入境團客指引通過 業者：禁團令解除才能組團
國內13日新增4萬9540例COVID-19本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，台灣採購的第1批莫德納BA.1次世代雙價疫苗將於16日到貨，數量約80萬劑，希望最快在下週末開打。受疫情影響，邊境封鎖2年多，隨著各國陸續解封，台灣也朝開放方向。觀光局表示出入境團客指引已通過，不過禁團令要等邊境開放才能解除。有關邊境開放時程，王必勝表示，本土Omicron BA.5疫情仍上升中，當疫情達高峰、趨勢向下，會更積極規劃。（看完整報導）
蘇貞昌：明年起4年投入逾1200億元 落實高齡社會白皮書
行政院長蘇貞昌14日表示，台灣人口老化速度持續上升，2026年將邁入超高齡社會，對此政院跨部會研提4年期方案，預計自2023年至2026年共投入逾1200億元，具體落實高齡社會白皮書各項政策目標，如推動健保住院整合照護計畫、設立高齡醫學暨健康福祉研究中心等。（看完整報導）
軍事專家：中國發動機技術落後至少20年 堪稱共機心臟病
美國之音9月13日報導，自8月初以來中國接連對台軍演，台灣國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，解放軍升高對台武嚇，首當其衝就是戰機發動機的過度耗損，因中國國造發動機的技術落後他國至少20年，堪稱共機心臟病，後勤補給保養的無形成本不容小覷，此外，共機常態性擾台，共軍飛行員的體能與心理狀態也面臨考驗。（看完整報導）
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