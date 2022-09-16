桃園南區傳臭味 環保局移送非法露天燃燒者法辦

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桃園市環保局示，16日表中午在龍潭乳姑山地區發現有人正在燃燒大面積廢棄物，依據刑事優先原則，現場依違反廢棄物清理法第46條將人移送法辦，後續將持續追查有無共犯，另也請消防局龍潭分隊協助滅火，後續將依違反公共危險罪函送。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市平鎮、楊梅等區域，昨天晚間傳出異常惡臭。桃園市政府環保局表示，今天在龍潭區乳姑山一帶找到非法露天燃燒者，已依違法廢棄物清理移法送辦，將追查是否有共犯。

環保局下午發布新聞稿表示，昨天晚間10時許，陸續接獲多起民眾通報，在平鎮、楊梅、龍潭等區域聞到燃燒塑膠異味。

環保局表示，稽查人員運用空品監測器數值搭配區域氣象條件，包括風向、風速等，以逆軌跡方式，追查出源頭應該來自龍潭烏樹林工業區，今早再派遣5組人馬進行地毯式稽查。

環保局表示，除了懷疑是工業區工廠排放異味，也不排除有不肖人士露天燃燒大面積廢棄物，因此以逆軌跡結合大氣污染擴散模式的污染物移動機制，鎖定更上風的龍潭乳姑山區。

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環保局表示，中午順利在龍潭乳姑山地區，發現有人正在燃燒大面積廢棄物，依據刑事優先原則，現場依違法廢棄物清理法第46條移送法辦，後續將持續追查是否有其他共犯，另也請桃園市政府消防局龍潭分隊進行滅火，後續將依違反公共危險罪函送法辦。

環保局表示，初步研判，此人應為昨晚造成南桃園區域異味的元凶，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；除目前針對查獲的大面積露天燃燒外，環保局也不排除有工廠偷排，故針對龍潭烏樹林工業區及上風處，持續追查其他可疑污染源。（編輯：方沛清）1110916