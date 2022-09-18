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台印簽署備忘錄 齋浦爾名校將設台灣教育中心

2022/9/18 13:15（9/18 13:26 更新）
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駐印度代表處教育組長陳立穎（左）17日與印度內爾賈．莫迪學校集團（Neerja Modi Group of Schools）主席索拉布．莫迪簽署合作備忘錄，將在齋浦爾內爾賈．莫迪學校設立台灣教育中心。（駐印度代表處教育組提供）中央社 111年9月18日
駐印度代表處教育組長陳立穎（左）17日與印度內爾賈．莫迪學校集團（Neerja Modi Group of Schools）主席索拉布．莫迪簽署合作備忘錄，將在齋浦爾內爾賈．莫迪學校設立台灣教育中心。（駐印度代表處教育組提供）中央社 111年9月18日
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（中央社台北18日電）駐印度代表處教育組長陳立穎昨天在齋浦爾（Jaipur）內爾賈．莫迪學校（Neerja Modi School）簽署合作備忘錄，未來將在這所名校設立台灣教育中心，進行華語教育合作。

齋浦爾是拉賈斯坦省（Rajasthan）首府，約在新德里西南方270公里。這將是拉賈斯坦省第一所台灣教育中心，也是在全印度設立的第25所台灣教育中心。

內爾賈．莫迪學校集團（Neerja Modi Group of Schools）主席索拉布．莫迪（Saurabh Modi）致詞時表示，語言是瞭解文化的關鍵，學生學習中文的同時也能深入瞭解台灣、中國與東亞各國。

今日印度（India Today）週刊評比曾將內爾賈．莫迪學校列為拉賈斯坦省第一名校，及北印度前5名的學校；職涯360（Career 360）雜誌則將它列為2022年全印度最佳學校，獲得最高5A評分。

陳立穎說，未來華語老師前去授課，都由校方提供薪資與食宿。

他補充，這所學校擁有開設國際文憑學程（IB）及劍橋大學國際中學教育文憑（International General Certificate of Secondary Education，IGCSE）的長期經驗，學生畢業表現優異，是值得進行國際教育合作的中小學，更是國內大學可以來辦招生說明會的學校之一。

法國政府與這所學校已合作很長時間，目前在校內興建法語中心建築，未來法語與中文會是這所學校最重要的兩大外語課程。

簽署後，索拉布．莫迪表達盼有台灣教授能在人工智慧、科技等領域視訊指導印度學生做研究，也希望學生有機會組團去台灣進行沉浸式學習。

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陳立穎回應，只要對於台灣學校有助益，教育組都樂意媒合，也歡迎有意在印度招生的大學與教育組聯絡。

內爾賈．莫迪學校集團目前共有5所學校，學生畢業後有30%會尋求出國深造機會，不僅在大學入學考試成績在北印度名列前茅，出國留學的校友也常進入美國史丹佛大學、加州理工學院、日本東京大學、新加坡國立大學、英國劍橋大學、倫敦政經學院等各國名校。（編輯：郭中翰）1110918

陳立穎
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