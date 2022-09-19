營建署：私有建物耐震補強 每件最高補助450萬

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（中央社記者陳俊華台北19日電）台東縣池上鄉昨天發生強震，內政部營建署今天說，近年推動私有建築物耐震補強措施，提供每件最高450萬元補助；民眾如有申請意願，將由專業團隊免費為社區提供耐震補強諮詢服務。

營建署透過新聞稿表示，昨天下午台東發生規模6.8強震，全台有感，震後進行損害盤點，出現橋梁斷裂、土石崩落及房屋倒塌等災情。

營建署說，近年來持續推動私有建築物耐震補強措施，並提供每件最高新台幣450萬元補助，協助民眾針對潛在的結構老化，導致耐震能力不足的問題，進行房屋結構改善，透過建築物補強提升住宅耐震能力，以保障居住環境安全。

營建署表示，如果建築物屬於「耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分」、「耐震能力詳細評估結果為須補強或重建」或「經執行機關認定耐震能力具潛在危險疑慮」者，補助比率還可由45%提高到85%，可減輕申請人負擔金額，鼓勵民眾踴躍申請。

營建署指出，已委託國家地震工程研究中心成立「耐震弱層補強專案辦公室」，建置「私有建築物耐震弱層補強資訊網」，提供建築物補強示範案例等資訊，民眾可透過諮詢專線（02-6630-0237）或上網掌握最新消息。

營建署說，民眾如有申請意願，將由國家地震工程研究中心的專業團隊，免費為社區提供耐震補強諮詢服務，有需求的民眾可向房屋所在地的縣市政府提出私有建築物耐震弱層補強補助申請。（編輯：蘇志宗）1110919