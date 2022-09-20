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挺過疫情日月潭遊客回升 旅宿業樂觀期待第4季

2022/9/20 16:14（9/20 16:36 更新）
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挺過今年中旬疫情高峰，日月潭環潭區遊客人次5月觸底後，7月有明顯反彈，馥麗溫泉大飯店看好未來，20日推出結合在地食材的饗宴。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年9月20日
挺過今年中旬疫情高峰，日月潭環潭區遊客人次5月觸底後，7月有明顯反彈，馥麗溫泉大飯店看好未來，20日推出結合在地食材的饗宴。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年9月20日
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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）挺過今年中旬疫情高峰，日月潭環潭區遊客人次5月觸底後，7月有明顯反彈，飯店業者看好未來，推出結合在地食材的饗宴，日管處也表示，可感受潭區業者對年底、明年高度期待。

根據交通部觀光局觀光統計資料庫，日月潭環潭區今年1月至2月遊憩據點人次提升到55萬人次，3月至6月隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，又一路下跌至5月剩4萬2000多人次，挺過疫情高峰加上暑假，7月提高至34萬人次。8月、9月資料尚未出爐。

潭區有飯店業者樂觀期待今年第4季、明年第1季遊客人潮回流，以「創生在地食材」為概念，利用埔里鎮、魚池鄉在地的茭白筍、紅玉紅茶、埔里紹興、原住民刺蔥、埔里米粉、頭社活盆地絲瓜等食材，推出11道美食，邀遊客來訪日月潭，品嚐最新鮮的南投農特產。

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馥麗溫泉大飯店執行副總楊碧霞今天接受媒體聯訪表示，近年疫情起起落落，政府先前推出國旅補助，確實看見遊客數回升，7月、8月住房率平均達8成，第4季至年底預估可見更加復甦，尤其秋冬進入泡湯季節，歡迎來日月潭泡溫泉、輕鬆漫步飯店旁的步道。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發接受中央社記者訪問表示，管理處於疫情期間對觀光圈營造、業者輔導未有停歇，隨著國內疫情高峰過後，日月潭遊客數逐漸增加，也希望潭區業者做好整備、提升服務，若不再有疫情衝擊，相信日月潭觀光榮景可逐步恢復。（編輯：黃世雅）1110920

簡慶發
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