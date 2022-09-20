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智利蘋果半年18批農藥違規 邊境攔檢採逐批查驗

2022/9/20 16:36
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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，智利蘋果又上榜。共7批、約13.8萬公斤的智利蘋果被檢出殘留未核准農藥，全數退運銷毀。食藥署表示，半年來累計18批，已採逐批查驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，其中智利蘋果共7批占最多，分別由3家公司進口、總重達13萬8915公斤。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，今天違規的3家進口商分別為亮傑貿易公司、菓蓮有限公司與金果貿易有限公司，進口的智利蘋果均檢出殘留農藥「2,6-Diisopropylnaphthalene（2,6-DIPN）」，殘留量在0.01ppm至0.11ppm不等。

陳慶裕說，該農藥作用為「生長調節劑」，僅允許在馬鈴薯上檢出，容許殘留量為1.0ppm，其餘蔬果則不得檢出；智利進口蘋果近半年來，已有18批被檢出殘留2,6-DIPN，自9月5日起已針對智利蘋果已全面採逐批抽驗。（編輯：陳政偉）1110920

陳慶裕
美國牛舌檢出寄生蟲 2226公斤遭邊境攔截 越南泡麵又檢出未核准農藥 邊境攔截1440公斤
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