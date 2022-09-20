自行車登山王挑戰 今年可望迎接外國觀光客

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（中央社記者余曉涵台北20日電）自行車旅遊節活動即將進入高潮，觀光局表示，接下來還有登山王等系列活動，其中10月底登場的登山王活動，可望迎接外國觀光旅客共同參與。

交通部觀光局去年完成適合騎乘的16條自行車路線，並規劃自行車旅遊節系列活動，要邀請旅客共同騎乘自行車。

觀光局主秘林佩君說，系列活動即將在秋季迎接高潮，接下來有台灣自行車登山王挑戰KOM、騎遇福爾摩沙FORMOSA900、Light up Taiwan極點慢旅、西拉雅趣飛車、西拉雅玩水酷-水庫騎跡、日月潭Come! Bikeday及澎湖自行車跳島嘉年華活動等。

林佩君說，其中台灣自行車登山王挑戰KOM預計10月底登場，由於各國邊境陸續開放，台灣也放寬簽證規定，因此可望有不少外國騎士來台挑戰騎自行車登武嶺，目前規劃對海外招募旅遊團，要帶旅客來台用自行車玩8天7夜，並幫選手加油。

林佩君指出，騎遇福爾摩沙FORMOSA900活動則是規劃帶旅客騎南橫、池上等景點，目前初步了解不會受到台東6.8地震影響，活動可以如期舉辦。

林佩君說，根據統計往年自行車旅遊節的系列活動會破150萬人次參加，一年可帶來新台幣2.5億元的觀光產值，目標是今年可以比去年要好一些。（編輯：陳清芳）1110920