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搭自主學習風潮 教育部將126冊新住民語教材上網

2022/9/21 11:48
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（中央社記者陳至中台北21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，出現一波遠距、自主學習風潮，教育部將7國新住民語126冊教材放上網路，提供民眾免費使用，讓學習不受時間、空間限制。

十二年國教政策將新住民語列入課綱，讓學生依自身需要選修。教育部今天發出新聞稿，到民國110年已完成開發東南亞7國新住民語文數位學習教材共126冊，全數都上線「新住民子女教育網」，供民眾免費使用。

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教材語種包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓語，每一語言18冊，都有配音、互動功能，讓民眾可以多媒體方式學習語文，在任何地方只要有3C載具和網路，都能上線自主學習。部分語種還搭配公共電視的長壽兒童節目「水果冰淇淋」配音版，提高幼童的學習興趣。

教育部表示，未來將持續充實新住民語數位學習教材，並讓網站內容更活潑，使更多學生樂於學習新住民語、了解東南亞各國文化，進而培育未來南向人才。（編輯：張芷瑄）1110921

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