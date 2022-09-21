三叉坑部落921重建戶赴立院陳情 爭取居住生存權

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三叉坑部落921重建戶（圖）21日赴立法院陳情，控訴過去災後重建計劃執行不徹底，導致現今重建部落有多戶雖然地上物是自己的，但土地所有權卻是別人的，官僚致災影響部落災民的居住生存權。中央社記者范正祥攝 111年9月21日

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（中央社記者范正祥台北21日電）三叉坑部落921重建戶今天赴立法院陳情，控訴過去災後重建計劃執行不徹底，導致現今重建部落有多戶雖然地上物是自己的，但土地所有權卻是別人的，官僚致災影響部落災民的居住生存權。

今天是921大地震23週年，三叉坑受災自救會一行於立法院請願接待室召開「三叉坑部落受災戶面臨拆屋危機」記者會，民進黨立委伍麗華、吳玉琴到場聲援。記者會上，自救會代表林建治等人高呼「還我土地」、「真相調查」、「政府失職」、「家在何方」等口號。

法扶原民中心律師林韋翰指出，政府執行「原住民聚落重建計畫」時，沒有將重建區的私人土地全部收歸國有，留下幾筆大塊土地仍為私人所有，就透過抽籤程序分配給受災戶作重建使用；分配後，更未依重建計畫內容將建地所有權分配與受災戶，使得多數受災戶在重建屋住了17年，卻沒有建地所有權。

從去年開始，更有外人透過法拍程序取得建地，要求受災戶用高價購買土地，不然應限期遷離。

吳玉琴指出，這整件事情看起來，爭議不只所有權，還有抵押權、地上權、典權、農役權、不動產役權、耕作權等他項權利，影響族人權益甚鉅。她呼籲原住民族委員會應監督台中市政府和平區公所協助受災戶，取得土地所有權與他項權利。

另外，對於部分三叉坑部落921重建戶10月即將面臨訴訟，不能再拖，吳玉琴也建議，希望行政院能組成三叉坑部落受災戶土地建物所有權處理專案小組，如果必要也可以與司法院研議，希望能有這樣一個專案小組可以順利解決相關問題。

伍麗華說，她與吳玉琴會向行政院反映，找政務委員召開跨部會協調。（編輯：蘇龍麒）1110921