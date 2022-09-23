莫德納次世代疫苗將開打 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）莫德納次世代雙價疫苗明天起陸續開打，提供作為追加劑接種使用，各縣市紛紛開放預約，打氣備受關注，中央流行疫情指揮中心今天下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，指揮中心昨天公布，國內新增4萬2212例本土個案，確診個案新增中重症275例，其中59人死亡；另外，境外移入增258例。

台灣逐步走向與COVID-19共存，行政院長蘇貞昌昨天宣布邊境將分階段解封，若疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路。

但口罩令仍將維持。指揮中心指揮官王必勝昨天說，疫情趨緩後，預計將進入社區低度流行至年底，不希望解除口罩讓疫情再起。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵，首批莫德納原型株及BA.1次世代雙價疫苗預計24日起配送施打，根據指揮中心規劃，將分2階段提供作為追加劑接種使用，第1階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第2階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。

另透過COVAX機制獲配的第2批Novavax疫苗50.4萬劑，已於昨天上午抵達桃園國際機場，將提供12歲以上民眾接種使用，預計9月30日配送。

根據指揮中心統計，今年1月至9月21日，本土輕症、無症狀個案累計601萬6240例、占99.56%，中症累計1萬5104例、占0.25%，重症累計1萬1495例、占0.19%，其中死亡累計9848人。（編輯：管中維）1110923