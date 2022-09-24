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頒發SUPER教師獎 潘文忠承諾續推行政減量

2022/9/24 11:01（9/24 11:31 更新）
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教育部長潘文忠24日出席「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮致詞表示，會持續推動行政減量，讓教師的時間能盡量用在孩子身上。中央社記者陳至中台北攝 111年9月24日
教育部長潘文忠24日出席「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮致詞表示，會持續推動行政減量，讓教師的時間能盡量用在孩子身上。中央社記者陳至中台北攝 111年9月24日
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（中央社記者陳至中台北24日電）全國教師會今天在台北舉辦「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮，教育部長潘文忠致詞表示，會持續推動行政減量，讓教師的時間能盡量用在孩子身上。

「SUPER教師獎」是由全國教師會主辦、教育部指導的教師獎項，分成幼兒園、國小、國中、高中職及大專組，並分成縣市遴選和全國遴選階段，最終每組只選出一名全國獎得主，預計今天中午揭曉。

教育部長潘文忠今天出席頒獎典禮致詞指出，SUPER老師把孩子當成珍貴的種子，知道每人都有自己人生的刻印，教師從旁給予愛和滋養，成為成長的養分。

潘文忠表示，SUPER教師獎評審不是只看書面報告，而是直接走到教學場域觀察，感謝全國教師會堅持這樣的方法，讓人們看到在台灣各個角落努力的教育伙伴。他也感謝得主們樂於分享教學經驗，教育團體分享教育現場的真實狀況，「教育是我們大家一起的事情。」讓大家一起面對、解決問題。

潘文忠提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是史無前例的挑戰，這幾年教師堅守崗位、守護孩子，面對不可知的疫情發展，兼顧孩子健康和學習。他並承諾教育部會持續改善學習環境、推動行政減量，讓教師的時間盡量回歸教學工作，用在孩子身上。

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全國教師會理事長侯俊良表示，所有得獎者都符合108課綱自發、互動、共好的精神，但早在課綱推動前，老師們在10年、20年前就是如此教學，可以說是實至名歸。他並呼籲教育部在代理、代課教師待遇，以及技職、特殊教育方面的政策，能夠更努力些。

全國教師會指出，今年由於疫情籠罩，使得各縣市在停課與復課間不斷調整，也為各評審進入校園實地觀課及訪談工作增添不少難度。但全教會仍排除萬難，就是希望讓社會大眾能看到這些優秀教師的無私奉獻與動人事蹟，藉此表達感謝與敬意。（編輯：張芷瑄）1110924

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