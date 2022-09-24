醫師、調酒師、運動員投入教職 獲選SUPER教師
（中央社記者陳至中台北24日電）全國教師會SUPER教師獎今天舉辦頒獎典禮，不乏醫師、調酒師出身，後續投入教職多年的獲獎者，將豐富的人生經驗傳遞給一代又一代的孩子，為教育體系帶來更多火花。
大專組全國獎得主為宏國德霖科技大學教師劉緯武，曾在酒吧擔任調酒師，在國際賽事獲獎無數。他觀察到台灣不像國外，較缺乏資深調酒師，因此逐步把事業變成志業，投入教職把自身經驗傳承下去。
劉緯武教調酒，最重視「基本功」，認為學生不能只有技術，也要瞭解酒的特質、特性、操作的原理，知道背後的學理支持。學生不見得有耐心聽，甚至很小就得獎，覺得自己很厲害，但等人生進入下一個階段遇到一些挫折，發現人外有人、天外有天之後，教師從旁適時地激勵，就能有跳躍性的進步。
劉緯武也希望透過教育，讓台灣社會從乾杯文化，慢慢調整為理性飲酒、懂得品嚐。他在教學時特別注重人文素養，鼓勵學習古典詩詞、中外藝術史等，之後跟客人才有話聊。他並認為調酒師的工作，不是一直把酒賣出去，而是要細水長流，讓人感受到其中的價值，2、3天後仍願意回到店裡消費。
國中組全國獎得主、台北市木柵國中教師陳昭勛是中醫背景，從澳洲回台本申請擔任實習醫師，卻失誤沒顧及住宿費，陰錯陽差當起代理、代課教師，運用本身的英語優勢，投入健康教育教學。
近年台灣推動雙語教學，陳昭勛投入「全國雙語教學急診室-莎莉的瘋狂雙語世界」，為教師開辦專業成長課程。她認為，把想法、理念傳遞給教師，就能影響更多的學生，進而讓下一代透過雙語，看到全世界。
陳昭勛多年來幫助許多代理、代課教師「上岸」取得正式教職，但她一直都保持代理教師身分。她說，自己已經有年紀了，很滿足現在的生活，沒必要去「卡」那個位子。加上受過國外教育，沒有一定要當公務人員，寧可把自己的時間花在協助其他教師，讓更多年輕人「上岸」。
高中職組全國獎得主、彰化縣達德商工教師黃子瑜，原本是舉重選手，年輕時曾因遭逢家庭暴力而離家，幸好有教練收留，並獲得獎學金就讀大學。畢業後她抱著回報的心態，返回母校任教。
黃子瑜先後任教汽車科、照顧服務科等，雖然主要負責教授學科，但也會去聽術科實作課程，即便拔輪胎笨手笨腳，但學生看到老師都願意放下身段，也會更有學習動力。
黃子瑜曾遇有學生罹患憂鬱症又被霸凌，輔導後投入比賽，如願拿到全國性獎項並考上國立科大，父母親都感到訝異。黃子瑜今天說，看到孩子每一天進步、成長，就是她繼續努力的動力。（編輯：張芷瑄）1110924
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