醫師、調酒師、運動員投入教職 獲選SUPER教師

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111年度全國SUPER教師獎頒獎典禮24日在台北舉行，幼兒園組得主郭惠娟（左起）、國小組得主許游雅、國中組得主陳昭勛、高中職組得主黃子瑜、大專組得主劉緯武開心合影。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）全國教師會SUPER教師獎今天舉辦頒獎典禮，不乏醫師、調酒師出身，後續投入教職多年的獲獎者，將豐富的人生經驗傳遞給一代又一代的孩子，為教育體系帶來更多火花。

大專組全國獎得主為宏國德霖科技大學教師劉緯武，曾在酒吧擔任調酒師，在國際賽事獲獎無數。他觀察到台灣不像國外，較缺乏資深調酒師，因此逐步把事業變成志業，投入教職把自身經驗傳承下去。

劉緯武教調酒，最重視「基本功」，認為學生不能只有技術，也要瞭解酒的特質、特性、操作的原理，知道背後的學理支持。學生不見得有耐心聽，甚至很小就得獎，覺得自己很厲害，但等人生進入下一個階段遇到一些挫折，發現人外有人、天外有天之後，教師從旁適時地激勵，就能有跳躍性的進步。

劉緯武也希望透過教育，讓台灣社會從乾杯文化，慢慢調整為理性飲酒、懂得品嚐。他在教學時特別注重人文素養，鼓勵學習古典詩詞、中外藝術史等，之後跟客人才有話聊。他並認為調酒師的工作，不是一直把酒賣出去，而是要細水長流，讓人感受到其中的價值，2、3天後仍願意回到店裡消費。

全國教師會24日在台北舉辦「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮，大專組得主、宏國德霖科技大學餐旅管理系助理教授級專技教師劉緯武出席受獎，登台分享感言和教學理念。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日

國中組全國獎得主、台北市木柵國中教師陳昭勛是中醫背景，從澳洲回台本申請擔任實習醫師，卻失誤沒顧及住宿費，陰錯陽差當起代理、代課教師，運用本身的英語優勢，投入健康教育教學。

近年台灣推動雙語教學，陳昭勛投入「全國雙語教學急診室-莎莉的瘋狂雙語世界」，為教師開辦專業成長課程。她認為，把想法、理念傳遞給教師，就能影響更多的學生，進而讓下一代透過雙語，看到全世界。

陳昭勛多年來幫助許多代理、代課教師「上岸」取得正式教職，但她一直都保持代理教師身分。她說，自己已經有年紀了，很滿足現在的生活，沒必要去「卡」那個位子。加上受過國外教育，沒有一定要當公務人員，寧可把自己的時間花在協助其他教師，讓更多年輕人「上岸」。

全國教師會24日在台北舉辦「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮，國中組得主、台北市立木柵國民中學教師陳昭勛開心上台分享得獎感言。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日

高中職組全國獎得主、彰化縣達德商工教師黃子瑜，原本是舉重選手，年輕時曾因遭逢家庭暴力而離家，幸好有教練收留，並獲得獎學金就讀大學。畢業後她抱著回報的心態，返回母校任教。

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黃子瑜先後任教汽車科、照顧服務科等，雖然主要負責教授學科，但也會去聽術科實作課程，即便拔輪胎笨手笨腳，但學生看到老師都願意放下身段，也會更有學習動力。

黃子瑜曾遇有學生罹患憂鬱症又被霸凌，輔導後投入比賽，如願拿到全國性獎項並考上國立科大，父母親都感到訝異。黃子瑜今天說，看到孩子每一天進步、成長，就是她繼續努力的動力。（編輯：張芷瑄）1110924

「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮24日在台北舉行，高中職組由彰化縣私立達德高級商工職業學校教師黃子瑜獲獎，她開心上台發表感言並分享教學理念。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日

「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮24日在台北隆重舉行，國小組得主、台南市南化國小教師許游雅出席領獎，並分享獲獎感言和教學願景。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日

全國教師會111年度全國SUPER教師獎24日在台北頒獎，國中組得主為台北市木柵國中教師陳昭勛，具有中醫背景的她，當初陰錯陽差地當起代理、代課教師，一路投入教育至今。中央社記者陳至中攝 111年9月24日