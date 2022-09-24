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SUPER教師獎得主翻轉偏鄉 以在地特色發展課程

2022/9/24 14:56（9/24 15:25 更新）
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全國教師會24日在台北舉辦「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮，教育部長潘文忠（左）、全國教師會理事長侯俊良（右）和各組獲獎者郭惠娟（左2起）、許游雅、陳昭勛、黃子瑜、劉緯武合影。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日
全國教師會24日在台北舉辦「111年度全國SUPER教師獎」頒獎典禮，教育部長潘文忠（左）、全國教師會理事長侯俊良（右）和各組獲獎者郭惠娟（左2起）、許游雅、陳昭勛、黃子瑜、劉緯武合影。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日
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（中央社記者陳至中台北24日電）全國教師會SUPER教師獎今天舉辦頒獎典禮，2名來自偏遠地區的得主，都在課程中結合在地特產如茭白筍、芒果等，讓孩子更深入家鄉、瞭解家鄉，並帶動家長一同參與學校教育。

幼兒園組全國獎得主、新北市金山區金美國小附幼教師郭惠娟，投入美感教育10餘年，她帶著幼童校園散步、社區踏查，從生活環境中培養美感、擷取創作素材，並與土地連結，在童年留下深刻的回憶。

郭惠娟表示，幼兒園的家長都擔心「輸在起跑點」，看到老師總是把孩子帶到戶外，而不是在室內學注音、數學，難免會有疑惑。她鼓勵家長參與課程，看到孩子從日常可見的素材中，創作出作品，進而內化為一生帶得走的美感，慢慢更認同學校的教學理念。

郭惠娟也會邀請在地的阿公、阿嬤擔任專業人士，一同指導幼童插秧、除草，看到平時連土都不敢碰的孫子女，因為學校活動變得勇敢，甚至懂得關懷長輩，都會感到欣慰，並加深對鄉土的認同。

國小組全國獎得主、台南市南化國小教師許游雅也深耕在地課程，她發現學校9成以上家長都在種芒果，便鼓勵孩子到果園學習，發展山林踏查、創意料理等，讓學生對日常生活「更有感」。

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許游雅表示，偏鄉能提供的文化刺激，與都會區有一段落差，教師彷彿就是孩子的全世界。因此她也持續學習，為了帶太鼓社團，自己也做很多功課，每一拍要跳起來、蹲下等，都要仔細研究。

偏鄉孩子往往回家要幫忙農事，許游雅為了鼓勵學生運用平板自主學習，原本連電腦開機都不會的她，近年也努力學資訊科技，手把手教孩子用數位工具課前預習、課中討論、課後複習，讓學子能透過網路世界，獲得更多的資源。（編輯：張芷瑄）1110924

全國教師會111年度全國SUPER教師獎24日在台北頒獎，新北市金美國小附設幼兒園教師郭惠娟帶領幼童校園散步、社區踏查，從生活環境中培養美感、擷取創作素材，並與土地連結，獲獎肯定。中央社記者陳至中攝 111年9月24日
全國教師會111年度全國SUPER教師獎24日在台北頒獎，新北市金美國小附設幼兒園教師郭惠娟帶領幼童校園散步、社區踏查，從生活環境中培養美感、擷取創作素材，並與土地連結，獲獎肯定。中央社記者陳至中攝 111年9月24日
全國教師會111年度全國SUPER教師獎24日在台北舉辦頒獎典禮，台南南化國小教師許游雅深耕在地課程，她發現學校9成以上家長都在種芒果，便鼓勵孩子到果園學習，發展山林踏查、創意料理等，讓學生對日常生活「更有感」。中央社記者陳至中攝 111年9月24日
全國教師會111年度全國SUPER教師獎24日在台北舉辦頒獎典禮，台南南化國小教師許游雅深耕在地課程，她發現學校9成以上家長都在種芒果，便鼓勵孩子到果園學習，發展山林踏查、創意料理等，讓學生對日常生活「更有感」。中央社記者陳至中攝 111年9月24日
111年度全國SUPER教師獎頒獎典禮24日在台北舉行，幼兒園組得主郭惠娟（左起）、國小組得主許游雅、國中組得主陳昭勛、高中職組得主黃子瑜、大專組得主劉緯武開心合影。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日
111年度全國SUPER教師獎頒獎典禮24日在台北舉行，幼兒園組得主郭惠娟（左起）、國小組得主許游雅、國中組得主陳昭勛、高中職組得主黃子瑜、大專組得主劉緯武開心合影。中央社記者謝佳璋攝 111年9月24日
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