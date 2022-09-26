女子退化性脊柱側彎痠麻痛消化差 手術矯正改善

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）中市一名女子因退化性脊柱側彎，導致形成S狀脊柱合併脊柱扭曲，行動困難體重下降，林新醫院神經外科主任邵國寧今天表示，經手術治療矯正，患者下肢痠麻痛及消化症狀獲改善。

林新醫院發布新聞稿指出，患者4年前工作搬重物時，聽到脊椎發出「喀喀」聲，由於沒有明顯不適症狀，當時不以為意，後來脊柱開始側彎，消化差、胃口不好，體重由59公斤降至42公斤，近2年開始行動困難。

林新醫院表示，患者就醫後，醫生建議手術治療，但患者擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及高額自費耗材，先嘗試民俗療法，但背部痠麻疼痛延伸至左髖、大腿及腳趾，達到難以忍受的地步。

患者在一次要搭乘計程車接受民俗療法時，計程車司機介紹她去看邵國寧，還熱心陪同就診。邵國寧指出，由於患者外觀看起來整個身體呈現S形不自然扭曲，走路也無法如一般人，立即安排進行電腦斷層及核磁共振。

邵國寧表示，檢查發現患者脊椎側彎夾角53.3度，建議手術治療。患者術後，下肢痠麻痛及消化系統症狀明顯改善，第3天即可下床站立練習，並使用助行器協助行走。

他表示，患者為退化性脊柱側彎，初期因單側椎間盤萎縮，導致脊柱往該側傾斜，長久漸進，身體啟動代償機制，上節椎間盤另側萎縮以矯正傾斜，終致形成S狀脊柱合併脊柱扭曲。

邵國寧指出，退化性脊柱側彎好發長期久坐久站及負重工作者，初期症狀通常輕度，直到出現疼痛加劇及神經受到壓迫出現腿痛、坐骨神經痛，下肢麻木等症狀，才想到找醫生診治。

神經若長期受到壓迫，邵國寧表示，可能導致下肢知覺喪失甚至肌肉無力，進而可能會出現大小便失禁、下半身癱瘓等。建議症狀出現時，立即尋求專業醫師治療。（編輯：戴光育）1110926