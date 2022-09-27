日本將開放自由行 廣島迎接賞楓旅客

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（中央社記者余曉涵台北27日電）日本即將開放自由行，台灣最快10月中旬開放邊境，日本各地也做好準備迎接國際旅客。由於接下來是賞楓季節，日本廣島縣也介紹多個賞楓景點，要搶第一波的觀光收入。

日本宣布10月開放旅客自由行，而台灣也最快在10月中旬開放邊境，日本廣島縣今天發布新聞稿介紹廣島的賞楓景點，要搶攻第一波外國旅客。

廣島縣指出，廣島縣秋天氣候舒適宜人，是出遊賞景，旅客可以安排白天搭乘瀨戶內觀光型高速遊艇海上珍珠星SEA SPICA，巡航於瀨戶內海群島，開啟廣島藍色公路之旅。

晚上來到日本三景的宮島，前往西日本10大賞楓景點之一的「紅葉谷公園」，欣賞宛如置身幻想世界般的夜楓點燈，最後，在吳市的藏本通上體驗日本夜食文化，品嚐在地屋台料理，無論是賞楓、看海或是吃美食，在廣島縣都能安排最佳行程。

廣島縣介紹，瀨戶內海是日本最大內海，沒有浪的平穩大海，加上各具特色的島嶼，無論男女老少，都很適合搭船享受跳島遊。

海上珍珠星SEA SPICA是2020年夏天正式啟航的觀光型高速遊艇，有別於以往的高速船，特製的沙發座椅，舒適度及質感再升級，為能讓乘客於船艙內欣賞到更多瀨戶內海的美景，窗戶及座椅也有不少巧思設計，2樓的甲板區，設有以瀨戶內的島嶼為設計概念的沙發及面海座位區，開闊視野可將瀨戶內的美景盡收眼底。

賞楓也是廣島縣的秋日旅遊重點，廣島縣表示，位於日本三景之一宮島上的紅葉谷公園，是西日本10大賞楓的熱門景點之一，且距離世界遺產嚴島神社徒步5分鐘即達，秋天一到，沿著彌山山腳下的紅葉谷川，約700株的楓紅點染整個公園，遍地楓葉宛如迎接貴客的紅地毯，充滿詩意。

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廣島縣指出，賞楓不單是白天的行程，今年紅葉谷公園於11月3日至27日，每天日落後至晚間8時間將進行夜楓點燈，在燈光的照射下，紅通通的楓葉就像是紅寶石般閃耀著，與園區內的造景相映成趣，營造出浪漫的夢幻氛圍，不同於白天的沉靜愜意，夜間賞楓絢爛璀璨，令人沉醉。

在美食方面，廣島縣指出，「屋台」是日本晚上才會出現的路邊攤小吃，吳市的屋台已有60年以上的歷史，除了基本款的拉麵、關東煮、廣島燒外，各店家別具特色的拿手料理也是亮點之一，從義大利料理到亞洲料理、乳酪料理等。（編輯：陳政偉）1110927