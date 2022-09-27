學校午餐班班吃石斑 漁業署估10月上旬吃得到

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）以往上餐館吃的國產石斑魚，也將入學校午餐食材。漁業署今天表示，近期正在進行供貨商的招標作業，最快本週末公告結果，並預計學校午餐出現石斑魚的時間為10月上旬。

農委會漁業署今天接受中央社記者訪問時指出，國產石斑魚的產銷政策，原本就規劃要進入校園午餐食材使用，因為剛好遇到中國暫停輸入台灣石斑魚事件，所以格外引人注意，本週已展開供應商的招標作業，最快本週末公告結果，但也可能到下週再公布。

漁業署說明，本次執行供應時間至112年1月31日止，將提供公立國中、小含教職員約194萬人，每人食用4次為上限，估計每次需求量約146公噸，總計585公噸，產品樣態為無刺魚片、魚丁，由供應商以冷凍方式運送、分區供貨。

不少家長、學童都很期待，好奇學校午餐何時可以吃到國產石斑魚。漁業署說，預計是10月上旬，將依照採購發包結果及協調各地方整備、下單情形分區推動。

由哪個縣市優先吃到，漁業署則說，要視各縣市的運作情況而定，目前無法推測；但是可以確定的是，以國內產量搭配石斑魚延養措施的推定，目前石斑魚養殖產量足以供應。（編輯：陳政偉）1110927