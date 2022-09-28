7月起補助肺癌篩檢揪21患者 國健署：95%早期個案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）衛福部國健署自7月1日起開辦肺癌早期偵測計畫，提供高風險族群LDCT補助，截至9月19日已揪出21名確診肺癌個案，其中95.2% 、20人為早期患者，危險因子又以85.7%具家族病史最多。

低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。衛生福利部國民健康署自今年7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次LDCT補助。

國健署今天發布新聞稿指出，截至9月19日，已有7557名民眾接受篩檢，包括4200名男性及3357名女性，占比分別為55.6%、44.4%%；其中4470人、59.2%具肺癌家族史，2753人、36.4%為重度吸菸者，334人、4.4%為同時具肺癌家族史的重度吸菸者。

國健署癌症防治組組長林莉茹透過新聞稿指出，執行81天已找出21名確診肺癌個案，其中高達95.2% 、共20人為早期（0及1期）個案，還有1人為第3期肺癌，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期診斷肺癌，讓民眾儘早接受治療，以大幅降低肺癌死亡風險。

若以危險因子區別，在確診肺癌的21名個案中，18人、85.7%具肺癌家族史，2人、9.5%為重度吸菸者，1人、4.8%為同時具肺癌家族史的重度吸菸者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，此計畫已受檢民眾中，11.7%有疑似異常的肺部結節，雖然肺部結節多數為良性，但中研院院士楊泮池提醒，檢查結果疑似異常的民眾，必須遵醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化。

國健署呼籲，凡符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢計畫辦理的90家醫院預約檢查，第1種條件是「具肺癌家族史」，為50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；第2種條件是「重度吸菸史」，為50至74歲吸菸史「30包-年（每天1包、吸菸達30年）」以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。（編輯：陳政偉）1110928