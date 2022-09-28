NCC：周玉蔻辣新聞95件申訴案 要求民視提檢討報告

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（中央社記者蘇思云、張璦台北28日電）媒體人周玉蔻近期節目發言引發關注，NCC表示，目前周玉蔻主持節目共收到96件申訴，其中95件申訴「辣新聞152」，因此要求民視新聞台應啟動自律機制，檢視播出內容是否符合製播規範，要求民視須把檢討報告交到NCC。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注周玉蔻主持的節目最近是否有收到申訴案，以及NCC如何看待民視昨天取消辣新聞節目在民視新聞台的聯播作法。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，民視作法是初步回應閱聽眾申訴，NCC則是回到廣電法規來看。統計9月以來，NCC截至今天上午10時已接獲周玉蔻主持節目共96件申訴，95件是電視政論節目「辣新聞152」，1件是廣播寶島聯播網「新聞放鞭炮」。

針對民視個案，翁柏宗表示，按照衛星廣播電視法第22條規定，民視要啟動自律規範機制，新聞自律委員會也應盡快開會，公布相關會議紀錄並送到NCC來，「媒體是公器，應該要回應社會大眾意見。」

翁柏宗表示，委員會討論今天也做出備忘錄，民視新聞台應該主動啟動自律機制，檢視播出內容是否符合自己的製播規範，要求民視必須把檢討報告交到NCC；此外，NCC也會通案發函衛星公會、學會與各家電視台，在選舉期間播出內容應該注意事實查證跟公平原則。

針對民眾申訴案，翁柏宗表示，若確實違反法規，都會再送到廣播電視節目廣告諮詢會議審議後，再提到NCC委員會審議，目前沒審議沒辦法對外說明。如果有實際開罰紀錄，民視明年中換照時也會一併審酌。

此外，時代力量台北市議員參選人劉仕傑、台中市議員參選人吳佩芸和台北市議員參選人陳志明，今天上午赴NCC大門口廣場，檢舉民視新聞台「辣新聞」節目及主持人周玉蔻，違反衛星廣播電視法和個人資料保護法等規定。

吳佩芸指出，民視新聞台「辣新聞」跟周玉蔻的作為，已是將具有公共性質的衛星廣播電視新聞台節目，淪為周玉蔻發洩個人恩怨以及表演抹黑攻擊的工具，完全沒有善盡社會責任，更沒有注意到事實查證及公平原則，更侵犯個人隱私權，要求NCC盡速給民眾及遭毀謗的當事人一個交代，避免淪為府院黨政高層介入媒體的打手。（編輯：潘羿菁）1110928