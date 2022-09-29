吳德榮：秋老虎持續 10/5東北風漸增北台轉雨

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氣象專家吳德榮表示，10月4日之前各地多雲到晴，白天高溫可至攝氏35至37度，提醒民眾注意日夜溫差。圖為北市民眾騎自行車行經石牌路段。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象專家吳德榮今天表示，10月4日之前各地多雲到晴，白天高溫可至攝氏35至37度，注意日夜溫差，為秋老虎天氣特徵；10月5日起東北風漸增，北台灣轉有局部雨、氣溫漸降。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至10月5日清晨，中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定，低層水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星降雨。

吳德榮說，未來一週各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至攝氏35至37度，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，皆為「秋老虎」天氣的特徵。

吳德榮提到，10月5日上午起，東北風漸增強，北台灣雲量漸增，轉有局部雨，氣溫漸降；10月5日晚起花東亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。

吳德榮表示，第17號「輕颱庫拉」在日本東方海面，向東北移動，將變性為溫帶氣旋；第18號「輕颱洛克」在琉球東南方海面向北轉東北，朝日本南方海面前進，3天後移速減慢，但對台無影響。（編輯：陳仁華）1110929