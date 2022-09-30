台蘋個資處理方式 文化部要求落實處理程序

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）關於台灣蘋果日報個資處理，文化部今天表示，台蘋第2次限期改正回函中已說明個資內容、蒐集時間及停止處理或利用方式等，也將要求台蘋具體落實處理及提供執行程序相關佐證。

文化部表示，將同時提醒台蘋，如果個資蒐集特定目的消失，後續仍應依個資法第11條規定刪除所保有個資。

文化部今天發新聞稿表示，關於9月7日發函台灣蘋果日報「限期改正」，台蘋於期限內回函卻未具體說明個資處理情形，文化部已依個資法處以新台幣10萬元罰鍰，並要求7日內改正。台蘋於第2次限期改正回函，已說明個資內容、蒐集時間及停止處理或利用的方式，文化部也將要求台蘋具體落實處理及提供執行程序相關佐證。

文化部指出，台蘋在第1次限期改正期限前回函表示，「本公司已於民國111年8月31日資遣所有員工，只留少數人員，處理善後之工作到111年9月30日止」、「未來並未有繼續經營新聞業務計畫」，並且「將辦理廢止分公司登記事宜」，對於個資僅說明員工資料處理方式，其他各項個資處理情形則未具體說明及提送維護計畫。

台蘋第2次限期改正回函中提供人事系統的人事資料刪除證明。對於其他所管理資料庫則說明，有部分屬未公開，包含投稿者、受訪者、作家、投訴爆料者、會員、訂戶等，足以直接或間接方式識別個人資料的影音、圖片或其他資料，規劃採取刪除權限、斷電、3層門禁等「停止處理或利用個資」方式，並將提供錄影存證。

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文化部表示，蘋果日報在台近20年期間，具體證明台灣新聞自由的珍貴價值。但文化部也多次強調，外界質疑台蘋所保有個資將遭不當利用或跨境傳輸等一切紛爭，都起於香港國安法對於創辦人黎智英及港蘋的迫害。

文化部表示，為了能妥善保護國人個資，文化部要求台蘋應具體落實個資保護程序及提供證明，實踐「依法處理，以符合中華民國法律規定」的對外承諾。（編輯：張芷瑄）1110930