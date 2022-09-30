境外生入境0+7可否入班 王必勝：尚未定案

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（中央社記者陳至中、沈佩瑤台北30日電）行政院長蘇貞昌昨天宣布10月13起實施入境「0+7」新制。境外生入境後的7天自主防疫期間能否入班上課，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說：「目前尚未定案。」

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，政府規劃10月13日起入境「0+7」新制，可免除居家隔離，教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，預估還有約2萬名境外生等待入境，目前正在研擬相關配套，會考量防疫安全和學生自主防疫期間的經濟負擔。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉辦記者會，中央社問及，外傳教育部規劃境外生適用「0+7」新制，在7天的自主防疫期間，只要無症狀且具備2天內快篩陰性證明，即可外出及入班上實體課程。

對此，王必勝表示，確實有和教育部討論過，指揮中心尊重教育部的方向，但目前尚未定案，還須經過簽核的程序。等指揮中心簽核後，會由教育部向各校說明。

教育部今天稍晚以文字補充，預估111學年度專案入境（專案入境多是新生，舊生持居留證即可入境）的學位生約2.2萬人，截至9月27日已入境1萬3073人。非學位生預估111學年度將有1.5萬人入境，截至9月27日已入境4215名，合計約2萬人。

教育部表示，10月13日邊境管理新制，境外生入境作法也會滾動調整，將於指揮中心同意後，函知各大專校院。

另外，媒體問及，10月13日新制是入境快篩一次，需要外出才需要再篩，但交通部卻規定旅行團每2天要快篩一次，引起「不同調」的疑慮，許多導遊也擔心旅客不配合，會被處罰。

對此，王必勝刻意放慢音調並重複說明2次，強調沒有要領隊、導遊負責檢查，而是由旅客自主快篩，和從境外歸國的國人規定一致。

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王必勝也解釋並沒「不同調」，旅客在入境時就會檢查第1次，之後如果要外出，須有2天快篩陰性證明。他說，旅客來台通常就是要外出，很少人會整天待在旅館，因此就是要2天快篩一次。

記者會上，有媒體問及國外發現部分確診者有「眼皮跳」的症狀，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，各種感染症都可能影響到自主神經系統，但目前國際上並沒有將眼皮跳列為COVID-19的主要症狀，國外報導僅供參考。（編輯：陳政偉）1110930