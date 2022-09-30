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台中新建市立綜合醫院 2027年可望正式營運

2022/9/30 15:51（9/30 15:56 更新）
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民進黨籍台中市議員張玉嬿30日在議會質詢時指出，市府確定與中國醫藥大學附設醫院合作興建市立老人復健綜合醫院，肯定衛生局與醫學中心合作，期待可提供醫學中心級的醫療服務。中央社記者趙麗妍攝 111年9月30日
民進黨籍台中市議員張玉嬿30日在議會質詢時指出，市府確定與中國醫藥大學附設醫院合作興建市立老人復健綜合醫院，肯定衛生局與醫學中心合作，期待可提供醫學中心級的醫療服務。中央社記者趙麗妍攝 111年9月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市新建台中市立老人復健綜合醫院，台中市衛生局長曾梓展今天表示，預計下月動工，設置急性床499床、長照床300床，其中保留30床保留中低收入戶使用，2027年正式營運。

台中市議會今天召開第3次定期會提出質詢，民進黨籍台中市議員張玉嬿質詢指出，市府確定與中國醫藥大學附設醫院合作興建市立老人復健綜合醫院，肯定衛生局與醫學中心合作，期待可提供醫學中心級的醫療服務。張玉嬿也爭取中低收入戶可有公費安置的病床，落實照顧弱勢的服務。

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台中市衛生局長曾梓展表示，台中市立老人復健醫院將與中國醫藥大學附設醫院採BOT方式合作，預計下個月動土，全院規劃設置799床，包括急性床499床以及300床長照床，其中30床保留給中低收入戶使用。

衛生局以文字補充說明，市立老人復健綜合醫院位於鄰近74號快速道路的太原路兩側，將興建老人暨綜合醫學中心、社區健康大樓、復健長照大樓、行政暨宿舍大樓等4棟大樓，規劃799床屬於中型醫院，特別的是長照床300床就佔了近4成，還有規劃公費床照顧弱勢民眾，希望及早因應高齡化社會長者對醫療的需要。（編輯：郭諭儒）1110930

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