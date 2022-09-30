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技專考招檢討 新課綱更重視實習操作能力

2022/9/30 17:53
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（中央社記者陳至中台北30日電）全國約160名技專考招人員今天齊聚台灣科技大學開會，檢討111學年度考招新制。多數代表認為，108課綱更重視技術型高中學生的實習操作，專業能力傑出的學生更具優勢。

因應108學年度新課綱上路，技專於111學年度推動考招改革，目前已告一段落。技專校院招生策略委員會（招策會）今天邀集各校代表一同參與檢討會議。

根據招策會於會後提供的新聞稿，考招單位分析111學年度招生數據，發現108課綱下的考招改革，更重視技高學生的實習操作能力與專業能力。

舉例來說，科技校院繁星入學增列「技能領域」為第3比序，使在該群前1%到4%考生，排名明顯提升。四技二專技優甄審入學報考生，9成以上都使用與目標校系相關的乙級技術士證報名。這些改變都凸顯實作能力越突出的學生，越能在新制中受惠。

招生專業化總辦公室計畫主持人阮聖彰表示，今年7月起將透過技專、技高交流座談會，強化雙邊的認知和共識，未來也將以前一年度招生數據製作校務分析（IR），輔導各校設計出具特色和符合現狀的招生規劃。

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招策會主任委員王錫福表示，111學年度考招一大變革是使用高中的學習歷程檔案，而技專校院也提供適切的升學資訊與備審資料準備指引，展現招生選才的專業化。

教育部技職司長楊玉惠表示，108課綱強調自主學習、重視人際互動以及著重技能領域發展，正是技專校院提升及轉型的最佳轉機。建議各校彰顯辦學特色、著重招生專業化、扣緊學生入學的後教學輔導，並與產業界密切合作，共同強化人才培育。（編輯：管中維）1110930

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