觀光局更改旅遊團指引 不再限制出國須打3劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣自10月13日起解封國境，交通部觀光局今天公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，原規定參加旅遊團出國旅客須打3劑COVID-19疫苗，後來又更改不再限制。

觀光局下午公布原本要求旅遊團旅客要完整接種3劑疫苗且超過14天，才可出國，但旅遊業反彈，在中華民國旅行商業同業公會全國聯合會溝通下，觀光局修正規定，並獲疫情指揮中心同意。

觀光局晚間發布新聞稿，經與中央流行疫情指揮中心討論後，決定將正式發函的版本刪除請旅行社檢視旅客是否施打疫苗追加劑的條件，以便利業者執行。

觀光局說，操作指引是今年上半年為重啟跨境旅遊即開始研擬，並多次與指揮中心及旅行業者討論，隨著防疫措施的調整滾動式商討。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光局強調，團體旅遊操作指引除有防疫考量，藉指引提高旅行業及旅客參團的旅遊健康平安，減少相關風險，也希望符合實務操作便利性。考量目前國內疫苗施打率已有一定比例，針對指引公布後業者的建議，經向指揮中心陳報並獲同意後，觀光局將於正式函發的指引中刪除旅行業檢核旅客疫苗施打情形的規定。

觀光局表示，這項調整獲得旅行業者高度肯定，且相關規範適用於10月13日的出入境團體旅遊，將於10月3日正式發函各旅行業公會，以讓旅行業者及民眾能據以參考遵循，安心參與跨境團體旅遊。（編輯：唐聲揚）1110930