打破學習障礙科展獲獎 自閉症高中生獲女兒獎

第20屆Formosa女兒獎暨第10屆亞洲女兒獎1日在台北舉行頒獎典禮，患有自閉症的高中生林若涵秉持助人熱情，設計出有助情緒困擾患者但不悶熱的壓力背心，榮獲Formosa女兒獎勇氣冒險獎肯定。中央社記者吳欣紜攝 111年10月1日

（中央社記者吳欣紜台北1日電）勵馨基金會第20屆Formosa女兒獎今天頒獎，患有自閉症的高中生林若涵雖有符號辨識及書寫障礙，但秉持幫助他人熱情，設計不悶熱的壓力背心在科展獲獎，獲得女兒獎殊榮。

聯合國將每年10月11日定為「國際女孩日」（International Day of the Girl Child），勵馨基金會也都會在女孩日前舉辦Formosa女兒獎暨亞洲女兒獎頒獎典禮，頒發特殊創作、數理科技、體能運動、社群經營、勇氣冒險5種獎項，今年共有43個女孩入圍。

在勇氣冒險獎部分，林若涵是得獎者之一，她雖患有自閉症，更有符號辨識與書寫障礙，但她努力克服自生設限，更感念一路上大家對她的幫助，將自己所學回饋他人。

林若涵今天接受媒體聯訪指出，她的短期記憶能力很好，因此一開始國小的課業內容對她來說並不困難，但到小學三年級要寫作文時，她發現自己有符號辨識及書寫障礙，也進一步發現自己是自閉症患者，因此她都是使用英文來學習自己感興趣的理科、花的時間也較別人來得許多。

林若涵也提到，她的自身障礙不是肢體上的障礙，因此許多人無法看見、理解，這也讓她在學習路上受挫、人際關係上受挫，甚至因老師不能理解曾經拒學。

但林若涵表示，她並不害怕讓外人知道自己的狀況，「承認自己這些問題是一件很好的事情」，能讓她有很多不一樣的觀點，也理解到有很多人不像自己那樣幸運可以獲得那麼多協助，因此她不害怕將自己的障礙現於世人。

理解到世界上有與自己遇到相同困難的人，林若涵認為自己有責任幫助這些人，因此她也透過教育部國教署與署長有約活動，傳達需要語音報讀服務考生在參加國家考試時遇到的困境，也設計有助情緒困擾患者舒緩壓力但穿起來不悶熱的壓力背心，甚至在科展獲獎。

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對於得到女兒獎，林若涵說，這世界上一定有更多更困難的人卻不像自己一樣幸運得到許多幫助，她會帶著這樣的信念繼續前進，也計畫朝工程設計專業前進，盼能研發、研究可以幫助更多人的作品，幫助更多人克服天生能力的設限。

除林若涵外，薇閣高中生莊又凝發起High School Soap Lab團隊，募集飯店廢棄肥皂再製成新皂捐到非洲，更在2021年暑假捐贈1700塊手工皂給醫護人員，今年則是舉辦百人攔油活動，教導民眾用廢油再製肥皂、正確的廢油回收知識，因此也是今年女兒獎得主之一。（編輯：陳政偉）1111001