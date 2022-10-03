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台科大首台電動賽車 衝刺2023年9月赴日參賽

2022/10/3 16:16（10/3 16:41 更新）
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國立台灣科技大學表示，台科大第一台電動賽車EV-927在8月參加台中的「FST台灣盃學生方程式聯賽」，通過傾斜測試、車手逃脫、機械檢測、電力檢測等流程，預計2023年9月到日本參與國際電動車賽。（台科大提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月3日
國立台灣科技大學表示，台科大第一台電動賽車EV-927在8月參加台中的「FST台灣盃學生方程式聯賽」，通過傾斜測試、車手逃脫、機械檢測、電力檢測等流程，預計2023年9月到日本參與國際電動車賽。（台科大提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月3日
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）國立台灣科技大學今天表示，台科大第一台電動賽車EV-927於8月參加「FST台灣盃學生方程式聯賽」，通過相關測試，將再強化性能，預計明年9月到日本參與國際電動車賽。

台科大發布新聞稿指出，台科大第一台電動賽車EV-927已於8月在台中參加「FST台灣盃學生方程式聯賽」，通過傾斜測試、車手逃脫、機械檢測、電力檢測等流程。

為了明年9月能參加在日本舉辦的Formula SAE Japan國際賽事，新接任的隊長、機械系學生廖翊宏說，車隊分成電力組、車體組、底盤組、行政組與行銷組，歡迎更多同學加入，也因為新一代團隊將著手強化電力系統，希望更多電機、電子系同學加入。

關於台科大方程式賽車隊的成立，台科大告訴中央社記者說，由應用科技學士學位學程機械製造組學生陳柏華創立，他與同學林鴻新都是技能競賽選手出身，擁有板金、焊接、冷作等專業技能，卻苦於校內無自有車隊，最初他們一起加入台大車隊，後來有機械、電控、電力的同學加入，終於組成十幾人團隊。

台科大轉述陳柏華的甘苦談說，團隊起初沒人力、沒錢、沒空間，靠著夢想日以繼夜努力，並尋求學校、校友、廠商贊助，克服技術、經費管控、人員招募、行銷規劃各方面工作，才打造出台科大第一代電動賽車EV-927。

台科大工程學院院長陳明志表示，台灣電動車產業發展蓬勃，亟需培育更多人才，台科大不能缺席。

台科大方程式電動賽車最大支持者為裕隆汽車，總經理姚振祥說，校友的他自掏腰包支持學弟們，裕隆汽車希望未來與台科大有更多合作機會，他也期待學弟們挑戰更大的理想及目標。

台科大補充，Formula SAE Japan國際賽事在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間停辦，此著名工程賽事吸引來自各國的頂尖大學組隊參加，台灣也有約10所學校曾參賽，參賽團隊受到業界關注。

賽事分為靜態與動態評比，學生設計的賽車須經過營銷報告、成本報告、設計報告、直線加速賽、八字環繞賽、耐久賽、能耗效率賽等項目評估。（編輯：管中維）1111003

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