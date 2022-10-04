防疫預算編列 莊人祥：112年較111年少98億元
2022/10/4 15:26（10/4 15:54 更新）
圖為6月間民眾在親友陪同下前往台北車站疫苗接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北4日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫預算並未亂花，明年還是有疫情，所以仍有編列，但比今年少新台幣98億元。
針對指揮中心的防疫預算遭外界質疑使用不當，莊人祥在指揮中心今天的疫情記者會詳細列舉實際情形，說明預算並無亂花。
莊人祥說，2年8個月來的防疫政策宣導費是7.9億元，其中1922專線電話就占6億5500萬元；直播記者會包括字幕及手語老師費用為3956萬元；指揮中心拍攝「防疫大作戰」影片有不同語言版本約3000萬元。
莊人祥還指出，每名疫苗接種人需要接收到宣傳單張、接種須知，小黃卡及上面貼紙，費用約6179萬元；另利用廣告去各大平台衛教宣導的費用是195萬元，建置系統約170萬元，並無外界指責養其他媒體的情形。
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針對外界質疑指揮中心編列預算的爭議，莊人祥也說明，過去幾年編列的8400億防疫及紓困特別預算，到今年底會用完，預期明年還是有疫情，仍要做準備，因此針對疫苗、藥物治療及防疫物資，編列了845億元預算。
莊人祥說，今年防疫費用部分，特別預算是756億元，但還有編在一般預算的187億元，也就是實際今年的防疫預算是943億，今年所編列的明年防疫預算，還較今年少98億元。（編輯：陳政偉）1111004
（指揮中心提供）
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