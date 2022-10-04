促進海洋碳匯 離岸風場測試養藻吸碳兼產牡蠣珍珠

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）為促進2025年淨零排放，水試所長陳君如今天說，近年已在彰化、苗栗外海離岸風場測試藻、貝類養殖，藻類可吸附二氧化碳，水面、水下可養殖單體牡蠣、珍珠，讓漁民生財多元化。

陳君如今天接受中央社記者電話訪問時指出，農委會主委陳吉仲對促進2025年淨零排放政策落實的催促追得很緊，而海洋碳匯是一個重要工具，近2、3年水產試驗所已在彰化外海、苗栗外海（海能風場）進行「離岸風場藻貝類養殖之海洋碳匯應用」測試，雖然還沒進入示範階段，但可望做出貢獻。

水試所副研究員藍揚麒說明，養殖測試分成水面、水下兩種。對比傳統蚵仔串養殖方式，在水面使用籠具養殖單體牡蠣，因為終日泡在水裡，沒有退潮浮出海面，加上現場浮游植物量也夠，可充分進食，成長更快。

但藍揚麒發現，藤壺包覆籠具會出現扁蟲吃牡蠣的問題，改採水下籠具方式飼養，可獲得改善；整體來說，水面養殖牡蠣方式適合短期，例如冬季末進行，隔年颱風來襲前採收即可。

藍揚麒指出，水下養殖可養殖較久的時間，且可避免受到海況影響，有利於養殖生蠔等級的水產，價值較高；又例如珠貝、黑蝶貝、池蝶貝的養殖也需要較久時間，約2到4年。陳君如並說，珠貝等也開始養殖測試了。

陳君如重申，現在是測試階段，所以他也找了浮動式太陽能板廠商討論，研議是否可能在海面上裝置離岸風力機發電之外，海面上也研究裝設抗浪型太陽能板，以增加綠能產出；搭配馬尾藻以藻苗繩、藻磚方式養殖，可吸附二氧化碳；加上養殖藻類，水面、水下都可養殖貝類，未來跨領域合作，可讓產業多元化整合發展。

陳君如補充，測試現況有遭遇漁民或是天然破壞測試設施狀況。藍揚麒舉例，烏魚季到來，漁民用刺網捕魚會卡到、損壞測試設施。

陳君如期望，未來包含農委會漁業署、經濟部能源局等跨部會共議海域使用規範，並立法執行，同時導入企業負起社會責任投資，與漁民共利，以利未來漁民生計、綠能發展及生態永續兼容並蓄。（編輯：張雅淨）1111004