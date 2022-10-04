迎接外國旅客 日本神戶觀光票券10月底前推半價

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（中央社記者余曉涵台北4日電）日本宣布10月中旬開放旅客自由行，為了迎接外國旅客，日本神戶觀光局今天宣布，可暢玩神戶市的觀光票券神戶觀光SMART PASSPORT，10月底前推出半價優惠。

日本將於10月11日鬆綁邊境、開放自由行，日本當地政府也積極布局提出各項優惠，要搶攻旅遊市場。

日本神戶觀光局今天發布新聞稿表示，能夠暢玩神戶市多達49個設施的超值票券神戶觀光SMART PASSPORT，在10月底前提供半價優惠。

神戶觀光局說，使用票券的旅客都可前往「北野異人館街」一窺神戶的歐風歷史建築、搭乘神戶港灣渡輪欣賞絢爛的港灣景色；與動物們近距離互動的「神戶動物王國」，或是前往日本三大名湯之一的「有馬溫泉」泡湯。

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或在日本最大的香草園「神戶布引香草園」悠閒飽覽多種花卉；亦或是前往神戶美麗的後花園「六甲山」，徜洋在大自然中，搭乘六甲纜車，前往「六甲森林之聲博物館」沉浸在悠揚的音樂世界裡。

神戶觀光SMART PASSPORT分為一日券及兩日券，各自再區分基本版和進階版，共4種選擇，旅客可依照行程需求購買，出示票券不僅對象設施入館免費，還有指定商店專屬優惠。（編輯：陳政偉）1111004