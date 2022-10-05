曾在高雄任教 李詩媚獲提名美國總統卓越教學獎

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14年前在高雄國小擔任英語教學助理的紐約教師李詩媚（後左），近日獲提名「美國總統卓越數學和科學教學獎」殊榮。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）14年前在高雄國小擔任英語教學助理的紐約教師李詩媚，近日獲提名「美國總統卓越數學和科學教學獎」殊榮，她特別撰文感謝在高雄任教經驗；消息傳回高雄，也令高雄師生與有榮焉。

李詩媚（Shiela Lee）是高雄市第一屆傅爾布萊特英語教學助理，她在最近「傅爾布萊特季刊」中，撰文分享於2008至2009年期間，在高雄擔任英語教學助理的經驗。

李詩媚說，從校園生活、教學活動與師生對話中，高雄教育經驗激發她從事教育的志願，因此回到美國後，繼續選擇在教育學院進修。她現在是紐約市教師，很榮幸獲選提名「美國總統卓越數學和科學教學獎」殊榮。

李詩媚在紐約擔任教師時，不僅持續與高雄市教師聯繫，還安排學生與苓洲國小通信，透過影片、文字，將台灣文化介紹給美國。

高雄市教育局今天新聞稿表示，「美國總統卓越數學和科學教學獎」（Presidential Awards for Excellence in Mathematics and Science Teaching）是美國基礎教育階段數學與科學教師在教學領域的最高榮譽，得獎者可獲得更多的專業發展平台。

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「傅爾布萊特計畫」是由美國政府設立與各國合作的教育文化交流計畫。高雄市自民國97學年度起與學術交流基金會合作，每年聘請10餘名傅爾布萊特獎學金得獎人在高雄市國小擔任英語教學助理，迄今已有173人曾到高雄教學。

高雄市教育局長謝文斌說，英語教學助理拓展學生們的國際視野，感謝學術交流基金會與高雄市長期合作，讓曾經服務高雄市的英語教學助理，能分享在高雄多采的教學經驗，展現台美文化教育交流的亮眼成績。（編輯：黃世雅）1111005