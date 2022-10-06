6旬婦曾髖關節置換不願再手術 忍痛後果變長短腳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北6日電）68歲的林女士5年前因兩側退化性髖關節，接受左側人工髖關節置換手術，術後髖臼杯鬆脫，她寧可強忍疼痛，也不願接受二次手術，日常全靠右腳勉強支撐，造成長短腳，不良於行。

林女士在家人勸說下終於來到醫院求診，醫師建議她先治療尚能支撐行走的右髖關節，再重建嚴重受損的左髖關節，醫療團隊先後透過微創手術置換、搭配3D列印髖臼杯，幫助林女士修復右髖關節及重建穩固的左側髖關節，將日後發生鬆脫的機率降低，讓林女士重拾樂齡人生。

在台灣，類似68歲林女士這樣的案例不算少數，據高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓提供的簡報資料，衛福部健保署統計，台灣每年平均約有2萬人因退化性關節炎、股骨頭壞死、骨折等疾病接受人工髖關節置換手術，但門診竟有超過5成民眾因對手術不了解，寧願忍痛也不願意接受換髖手術。

陳崇桓進一步說明，忍痛拖延手術非常可怕，退化髖關節持續磨損，骨頭將愈磨愈少，增加手術困難度，更會影響術後成效。另外，患者因疼痛避免使用患部行走，可能加速另一側磨損，讓患側肌肉萎縮無力，臨床上許多案例因此需接受雙側人工髖關節置換手術。

據歐洲統計報告指出，置換人工髖關節後，須再次開刀翻修的常見主因為墊片磨損、髖臼杯鬆脫、以及髖關節脫臼。寶建醫院院長李炫昇強調，台灣置換人工關節手術的成功率高達99%，有以超耐磨材質製成的人工髖關節可選擇，提升人工髖關節使用年限，籲患者應及時就醫勿拖延。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

及早發現才能把握黃金治療時間，除了長輩總覺得走路卡卡，大腿外側和臀部有痠痛感，無法長時間走路，是髖關節發出的警訊，陳崇桓今天上午告訴中央社記者，部分背痛、膝蓋疼痛者，可能是髖關節發炎牽引所造成的痛覺，呼籲民眾應盡快找專業醫師評估。

預防重於治療，陳崇桓說明，民眾想降低髖關節發炎風險，最好的方法就是訓練臀部附近的肌力，透過有力的肌肉作為支撐，就能有效保護髖關節，只要臀部附近的肌肉足夠有力量，平時日常生活中並沒有特別不能從事的活動。（編輯：陳政偉）1111006