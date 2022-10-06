早安世界》本土確診再破5萬例 18歲以上11日起可打莫德納次世代疫苗
18-49歲民眾納入莫德納次世代疫苗接種對象 11日開打
中央流行疫情指揮中心5日宣布，考量現階段仍處於Omicron亞型變異株疫情流行期，年輕族群感染率較高，11日起擴大將18至49歲民眾納入接種次世代疫苗追加劑接種對象，追加劑與前一劑應間隔至少12週。台北市衛生局表示，6日上午9時起至7日晚間9時，開放線上預約第3、4劑接種，民眾也可至各醫院開設的疫苗特別門診掛號。（看完整報導）
本土5.4萬例創BA.5疫情高峰 13日入境0+7如期上路
國內5日新增5萬4874例本土COVID-19個案，中重症220例、48人死亡，為這一波BA.5疫情高峰。對於相隔105天本土確診人數再破5萬大關，中央流行疫情指揮中心表示，目前疫情仍在高原期，但入境「0+7」政策會如期在13日上路。而針對口罩令何時解除，指揮中心說暫不考慮改變政策，國內確診者居家照護「7+7」規定同樣也不適合在本週調整，等疫情趨緩後再討論。（看完整報導）
諾貝爾化學獎3學者獲殊榮夏普里斯2度得獎 點擊化學成就助藥物開發
2022年諾貝爾化學獎5日揭曉，由美國學者柏托齊、丹麥學者梅爾達爾，以及美國學者夏普里斯在「點擊化學與生物正交化學」方面的成就共獲殊榮。其中81歲的夏普里斯更是繼2001年之後二度得獎，成為史上第5位達此成就的學者。夏普里斯和梅爾達爾為點擊化學（click chemistry）奠定基礎，概念是將兩種有機小分子快速且有效地結合在一起，柏托齊則是讓點擊化學進一步運用在活的生物體中。點擊化學被應用在藥物開發、繪製DNA圖譜，以及用於創造更符合用途的材料。（看完整報導）
美海軍里程碑 史上最大航艦福特號首次出任務
美國海軍最新、最先進的航空母艦「福特號」4日投入首次部署，這艘斥資逾130億美元（約新台幣4100億元）打造的航艦首次任務，是要跟加拿大、法國、德國等國家合作展開防空作戰、反潛作戰與兩棲作戰等訓練。美國首艘排水量達10萬噸以上的航艦福特號於2017年服役，全長逾335公尺，艦上部分先進技術曾遭遇阻礙，如今投入部署，堪稱一大里程碑。（看完整報導）
美太平洋艦隊司令：有能力突破中國對台海上封鎖
美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將表示，如果中國對台灣進行海上封鎖，美國和盟國有能力予以突破。帕帕羅說，美國就算只靠自己的力量也能辦到，他並提到美國在火力數量以及在關鍵領域具有優勢，這可能是指核動力潛艦與其他水下力量。另外，北韓4日發射飛越日本的彈道飛彈，南韓和駐韓美軍5日也發射4枚飛彈做為回應，美軍雷根號航空母艦5日起更再次部署於東海。（看完整報導）
中國威脅日增 分析：沖繩對美軍基地看法有變數
數十年來，日本沖繩與美軍基地有關的犯罪、事故和汙染引發強烈不滿，沖繩居民一直強烈反對美軍駐紮，但近年風向正發生微妙變化。據法新社報導，隨著北京在台灣議題上的發言日趨強硬，以及中國海警船一再闖入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，中國威脅愈來愈大，沖繩市議員表示，若考慮到日本和東亞安全，沖繩基地的存在是無可避免的，「我們這一代許多人都已認清這個事實。」（看完整報導）
英國考量國安 倫敦帝國學院與中國首鋼合辦實驗室明年底前關閉
外媒報導，英國當前視中國為國家安全問題，在此背景下，倫敦名校帝國學院與中國國有企業首鋼集團的聯合實驗室將在2023年底以前逐步關閉。這個聯合實驗室研究輕鋼系統及車用防撞系統，可能涉及軍民兩用技術的研究。（看完整報導）
柬埔寨將驅逐920名違法外國人 73%來自中國
柬埔寨移民總局指出，當前有920名外國人正在移民遣返中心等待被驅逐出境，其中包括674名中國公民，約占7成3。據報導，柬國當局近期共抓捕53名販賣人口的涉案人員，其中49人來自中國與台灣。移民總局報告指出，今年前9個月，已有1450名外國人被驅逐出境。他們分別來自32個國家和地區，其中包括390名中國公民。他們在柬從事電信詐騙等違法犯罪活動。（看完整報導）
NCC：TVBS可保有55頻道 鏡電視未能取代
有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請讓鏡電視在55頻位上架，引發外界關注。在業者送件1個多月後，國家通訊傳播委員會（NCC）5日做出不予許可的決議。NCC表示，TVBS新聞台在55頻道播出多年，若大幅調整可能影響消費者收視權益，包括新竹縣政府與苗栗縣政府也認為應維持原頻道位置。另外立委要求NCC調查鏡電視案內部洩密，並查明誰在說謊，NCC主委陳耀祥指出有行政調查，但獨立機關面對股東紛爭須保持中立。（看完整報導）
賈吉敲出單季第62支全壘打破美聯紀錄 養父母用心栽培登巔峰
美國職棒大聯盟紐約洋基「法官」賈吉熄火5場後再度開轟，4日客場對德州遊騎兵隊首局揮出陽春砲，本季第62轟出爐，刷新美國聯盟單季最多全壘打紀錄。賈吉日前敲出61轟追平馬瑞斯1961年創下的紀錄，他在賽後將那顆全壘打球送給前來看他的養母，自陳在出生後就被棄養，他10歲時詢問爸媽為何自己與他們長得不像，才知道自己身世。賈吉感謝長年來照顧與支持的養父母，並表示家人是他的一切，「他們是我能享有這一切的原因」。（看完整報導）
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