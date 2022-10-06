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早安世界》本土確診再破5萬例 18歲以上11日起可打莫德納次世代疫苗

2022/10/6 07:30（10/6 08:08 更新）
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中央流行疫情指揮中心宣布，莫德納次世代疫苗施打對象從11日起擴大到18歲至49歲的民眾。圖為先前納入施打對象的民眾在台北市立聯合醫院中興院區等待接種。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心宣布，莫德納次世代疫苗施打對象從11日起擴大到18歲至49歲的民眾。圖為先前納入施打對象的民眾在台北市立聯合醫院中興院區等待接種。（中央社檔案照片）
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今晨最新

18-49歲民眾納入莫德納次世代疫苗接種對象 11日開打

中央流行疫情指揮中心5日宣布，考量現階段仍處於Omicron亞型變異株疫情流行期，年輕族群感染率較高，11日起擴大將18至49歲民眾納入接種次世代疫苗追加劑接種對象，追加劑與前一劑應間隔至少12週。台北市衛生局表示，6日上午9時起至7日晚間9時，開放線上預約第3、4劑接種，民眾也可至各醫院開設的疫苗特別門診掛號。（看完整報導

本土5.4萬例創BA.5疫情高峰 13日入境0+7如期上路

國內5日新增5萬4874例本土COVID-19個案，中重症220例、48人死亡，為這一波BA.5疫情高峰。對於相隔105天本土確診人數再破5萬大關，中央流行疫情指揮中心表示，目前疫情仍在高原期，但入境「0+7」政策會如期在13日上路。而針對口罩令何時解除，指揮中心說暫不考慮改變政策，國內確診者居家照護「7+7」規定同樣也不適合在本週調整，等疫情趨緩後再討論。（看完整報導

諾貝爾化學獎3學者獲殊榮夏普里斯2度得獎 點擊化學成就助藥物開發

2022年諾貝爾化學獎5日揭曉，由美國學者柏托齊、丹麥學者梅爾達爾，以及美國學者夏普里斯在「點擊化學與生物正交化學」方面的成就共獲殊榮。其中81歲的夏普里斯更是繼2001年之後二度得獎，成為史上第5位達此成就的學者。夏普里斯和梅爾達爾為點擊化學（click chemistry）奠定基礎，概念是將兩種有機小分子快速且有效地結合在一起，柏托齊則是讓點擊化學進一步運用在活的生物體中。點擊化學被應用在藥物開發、繪製DNA圖譜，以及用於創造更符合用途的材料。（看完整報導

美海軍里程碑 史上最大航艦福特號首次出任務

美國海軍最新、最先進的航空母艦「福特號」4日投入首次部署，這艘斥資逾130億美元（約新台幣4100億元）打造的航艦首次任務，是要跟加拿大、法國、德國等國家合作展開防空作戰、反潛作戰與兩棲作戰等訓練。美國首艘排水量達10萬噸以上的航艦福特號於2017年服役，全長逾335公尺，艦上部分先進技術曾遭遇阻礙，如今投入部署，堪稱一大里程碑。（看完整報導

美太平洋艦隊司令：有能力突破中國對台海上封鎖

美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將表示，如果中國對台灣進行海上封鎖，美國和盟國有能力予以突破。帕帕羅說，美國就算只靠自己的力量也能辦到，他並提到美國在火力數量以及在關鍵領域具有優勢，這可能是指核動力潛艦與其他水下力量。另外，北韓4日發射飛越日本的彈道飛彈，南韓和駐韓美軍5日也發射4枚飛彈做為回應，美軍雷根號航空母艦5日起更再次部署於東海。（看完整報導

中國威脅日增 分析：沖繩對美軍基地看法有變數

數十年來，日本沖繩與美軍基地有關的犯罪、事故和汙染引發強烈不滿，沖繩居民一直強烈反對美軍駐紮，但近年風向正發生微妙變化。據法新社報導，隨著北京在台灣議題上的發言日趨強硬，以及中國海警船一再闖入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，中國威脅愈來愈大，沖繩市議員表示，若考慮到日本和東亞安全，沖繩基地的存在是無可避免的，「我們這一代許多人都已認清這個事實。」（看完整報導

英國考量國安 倫敦帝國學院與中國首鋼合辦實驗室明年底前關閉

外媒報導，英國當前視中國為國家安全問題，在此背景下，倫敦名校帝國學院與中國國有企業首鋼集團的聯合實驗室將在2023年底以前逐步關閉。這個聯合實驗室研究輕鋼系統及車用防撞系統，可能涉及軍民兩用技術的研究。（看完整報導

柬埔寨將驅逐920名違法外國人 73%來自中國

柬埔寨移民總局指出，當前有920名外國人正在移民遣返中心等待被驅逐出境，其中包括674名中國公民，約占7成3。據報導，柬國當局近期共抓捕53名販賣人口的涉案人員，其中49人來自中國與台灣。移民總局報告指出，今年前9個月，已有1450名外國人被驅逐出境。他們分別來自32個國家和地區，其中包括390名中國公民。他們在柬從事電信詐騙等違法犯罪活動。（看完整報導

NCC：TVBS可保有55頻道 鏡電視未能取代

有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請讓鏡電視在55頻位上架，引發外界關注。在業者送件1個多月後，國家通訊傳播委員會（NCC）5日做出不予許可的決議。NCC表示，TVBS新聞台在55頻道播出多年，若大幅調整可能影響消費者收視權益，包括新竹縣政府與苗栗縣政府也認為應維持原頻道位置。另外立委要求NCC調查鏡電視案內部洩密，並查明誰在說謊，NCC主委陳耀祥指出有行政調查，但獨立機關面對股東紛爭須保持中立。（看完整報導

賈吉敲出單季第62支全壘打破美聯紀錄 養父母用心栽培登巔峰

美國職棒大聯盟紐約洋基「法官」賈吉熄火5場後再度開轟，4日客場對德州遊騎兵隊首局揮出陽春砲，本季第62轟出爐，刷新美國聯盟單季最多全壘打紀錄。賈吉日前敲出61轟追平馬瑞斯1961年創下的紀錄，他在賽後將那顆全壘打球送給前來看他的養母，自陳在出生後就被棄養，他10歲時詢問爸媽為何自己與他們長得不像，才知道自己身世。賈吉感謝長年來照顧與支持的養父母，並表示家人是他的一切，「他們是我能享有這一切的原因」。（看完整報導

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