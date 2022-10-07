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高中英聽測驗10/22舉行 COVID-19輕症考生可應試

2022/10/7 11:24（10/7 11:47 更新）
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大考中心7日表示，高中英語聽力測驗第一次考試將於22日舉行，將開放確診COVID-19（輕症、無症狀）考生應考。圖為考生認考場位置。（中央社檔案照片）
大考中心7日表示，高中英語聽力測驗第一次考試將於22日舉行，將開放確診COVID-19（輕症、無症狀）考生應考。圖為考生認考場位置。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北7日電）大考中心今天表示，112學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於22日舉行，將開放確診COVID-19（輕症、無症狀）考生應考。但提醒考生一定要主動填報，否則將取消考試資格。

大考中心今天舉辦線上記者會，說明高中英聽測驗的防疫措施。111學年度的分科測驗已開放COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）輕症、無症狀考生參與，112學年度的高中英聽也比照辦理。

大考中心主任周兆民表示，已在20個縣市增設居護、隔離考場，與一般考生區隔。且確診和居隔考生也會分開來，在不同的試場應試，請考生放心。

另外，因教育部已公布10月13日起，自主防疫期間無症狀且具2日內快篩陰性證明的學生，可入校上課。符合此條件的考生，將安排到一般考場。

確診、居隔考生前往考場時，依規定可搭乘防疫車隊，或由同住親友1人開車接送，考生須坐在後座，且全程戴口罩、不可飲食。

周兆民提醒，為保障整體考生應試安全，已建置「COVID-19自主填報系統」，若考生在考試當日屬於確診、居家隔離、自主防疫狀態，務必自主填報。大考中心也會與衛生福利部勾稽名單，如果發現考生未依規定填報，最重會取消考試資格。填報細節、須上傳的證明文件等，可參考大考中心網站。（編輯：陳政偉）1111007

大考中心7日舉辦線上記者會，說明高中英聽測驗的防疫措施。111學年度的分科測驗已開放COVID-19輕症、無症狀考生參與，112學年度的高中英聽也比照辦理。（大考中心提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月7日
大考中心7日舉辦線上記者會，說明高中英聽測驗的防疫措施。111學年度的分科測驗已開放COVID-19輕症、無症狀考生參與，112學年度的高中英聽也比照辦理。（大考中心提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月7日
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