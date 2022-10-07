世界尊嚴勞動日 勞團盼促進台灣薪資正義

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（中央社記者范正祥台北7日電）10月7日是世界尊嚴勞動日，台灣勞工陣線今天提出男女同工要同酬、最低工資要立法、工會集體協商要提升等訴求，盼促進台灣「薪資正義」。

為響應世界尊嚴勞動日今年主題「薪資正義」國際行動，台灣勞工陣線和民進黨立委范雲今天於立法院中興大樓召開「捍衛勞動尊嚴、實踐薪資平等」記者會。

范雲說，蔡英文政府連續多年調漲基本工資其實已有成效，2020年台灣每月薪資新台幣3萬元以下的勞工占全體勞工比例，已經比蔡總統上任前的2015年減少了將近10個百分點。

不過，范雲也指出，依照多數經濟合作暨發展組織（OECD）國家的低薪勞工標準，台灣低薪勞工占27.5%，高於OECD國家平均比重，尤其青年低薪問題嚴重。

范雲說，目前台灣的性別薪資差距仍然存在，而且疫情又使性別薪資差異加劇，除了低薪問題，性別薪資差異、男女同工不同酬也都是「薪資不正義」的一環。

范雲表示，工資調漲法制化、透明化是邁向薪資正義的第一步，她於2021年4月就已提出最低工資法草案版本，立法院目前跨黨派也已提出10個草案版本，對於立法有高度共識，盼行政部門加緊腳步提出對案，讓勞工都能有尊嚴的勞動。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋指出，今年世界尊嚴勞動日主軸，與勞陣長期主張的「最低工資立法」彼此呼應，這幾年基本工資雖然持續做出調漲的決議值得肯定，然而最低工資法的立法已經延宕多時，應儘速立法，促進台灣「薪資正義」。

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永豐銀行工會總幹事管紹君表示，台灣長期工會組織率低迷，集體協商力量無法展現，勞動尊嚴下降；政府除應加速最低工資法立法進度外，更應透過各種政策措施，去達成讓企業主建立與工會協商「勞工勞動條件」的良好習慣。

國際勞工組織（ILO）在1999年提出尊嚴勞動的概念；會員涵蓋163個國家的國際工會聯盟（ITUC，又稱國際工會聯合會）則於2008年，將每年10月7日訂為世界尊嚴勞動日，且因應當下問題與需求訂定主題目標。（編輯：楊蘭軒）1111007